Yazın neden ayran içmeliyiz?

Türkiye’nin en büyük süt ve süt ürünleri kuruluşlarından Teksüt, sıcak havalarda herkesi sağlıklı serinlik veren ayran içmeye çağırdı. Teksüt Satış ve Pazarlama Direktörü Murat Keleş ayranın özelliklerine vurgu yaparak Türk halkının damak tadına en çok hitap eden içeceğin özelliklerini de sıraladı.

Sağlıklı ve lezzeti yerinde ayran, süt renginde, temiz, parlak, kendine has hoş kokuda ve hafif ekşimsi tadında, akıcı kıvamda, yüzeyinde yağ birikmemiş ve çalkalandığında homojen yapıda olmalı. Aşırı tuzlu olmamalı. Ambalajının da sağlam olması gerekiyor, ambaljı bozulmuş ve şişme yapmamış olmasına dikkat etmek gerekiyor.

Neden ayran içmeliyiz?