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Yazı terlemeden geçirmek mümkün

Aşırı terlemenin sosyal ve iş hayatını olumsuz yönde etkileyen tıbbi ve sosyal bir problem olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, “Aşırı terlemesadece yaz aylarında değil her mevsimde yaşam kalitesini düşüren sosyal bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Her insan değişik ölçülerde terlemektedir ve tümü tedavi gerektirmemektedir. Ancak terleme kişinin psikolojini ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkiliyorsa, kıyafet seçimini belirliyorsa veya okul-iş hayatını negatif yönde etkiliyorsa mutlaka tedavi edilmelidir” dedi.

Sağlık 19.05.2022, 09:10 19.05.2022, 09:26
Yazı terlemeden geçirmek mümkün

Medical Park Ordu Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, terleme botoksunun terleme tedavisinde en pratik uygulamalardan biri olduğunu ve kişinin yaşam kalitesine nasıl katkılar sağladığı hakkında bilgiler verdi.

Doç. Dr. Özlem Ekiz “Her insan değişik ölçülerde terlemektedir ve tedavi gerekmemektedir. Ancak terleme her koşulda ortaya çıkabiliyorsa, kişinin psikolojini ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkiliyorsa, kıyafet seçimini belirliyorsa veya okul/iş hayatını negatif yönde etkiliyorsa mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durum haline gelmektedir” şeklinde konuştu.

Terleme problemi ortadan kalkıyor

Terleme botoksunun minimal risk içermesi, pratik, kolay uygulanabilir ve etkili oluşu ile günümüzde aşırı terleme tedavisi için en çok tercih edilen yöntemler arasında geldiğini söyleyen Doç. Dr. Özlem Ekiz, “Günümüzdeterleme tedavisinde terleme botoksu, en pratik uygulamalardan biri olarak popüler hale gelmiştir. Terleme tedavisinde botoks enjekte edilerek terleyen bölgedeki ter bezlerine botoks içerisindeki klostridyum botulinum adlı bir bakterinin salgıladığı bir nörotoksin ile sinir uyarımları bloke edilmektedir. Bloke olan sinir uyarımları sebebiyle terleme problemi ortadan kaldırılmaktadır” ifadelerini kullandı.

En sık uygulanan yer koltuk altı

Koltuk altı bölgesi, avuç içi ve ayak tabanı bölgesinin terleme botoksunun uygulanabildiği bölgeler olduğunu söyleyen Doç. Dr. Özlem Ekiz en sık kullanılan bölgenin koltuk altı olduğunu söyledi. Doç. Dr. Özlem Ekiz şu bilgileri paylaştı:

“Koltuk altı bölgesi vücutta en sık aşırı terleme şikâyeti ile başvurulan alandır. Koltuk altı terlemesi herkeste görülür. Ama sorun, bu bölgenin aşırı terlemesine bağlı olarak kişinin günlük hayatını ve yaşam kalitesini bozmasıdır. Bu bölgelereterleme botoksuuygulamasıen basit tedavi yöntemidir. Koltuk altına terleme botoksu yapılmasıbasittir. Koltuk altları temizlenir. Terlenen alan çerçeve içine alınır. Gerekli olgularda iyot-nişasta testi ile terleme alanı tam olarak tespit edilebilir. Daha sonra bu alan 2 cm aralar ile işaretlenir. Her bir bölgeye uygun dozlarda botoks uygulaması yapılır. Tekrarlanan dozlar etkinin devamlılığını sağlar” diye konuştu.

Avuç içi terlemesi iş hayatını olumsuz etkiliyor

Avuç içi terlemesinin kişinin yaşam kalitesini bozduğunu söyleyen Doç. Dr. Özlem Ekiz; “Avuç içi terlemesi, hastaların günlük işlerini yaparlarken, el sıkışırken, yazı yazarken veya sınav esnasında kâğıt ıslanacak kadar fazla miktarda avuç içi terlemesi olup, sosyal ve iş hayatlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Avuç içine botoks uygulaması ile bu sorun ortadan kalkmaktadır” şeklinde konuştu.

Ayak kokusuna karşı etkili olabilir

Ayak tabanı terlemesinin aşırı terleme, ayakta koku ve kayganlık hissine neden olması ve bu durumun özellikle ayakkabısız ortamlarda, ev ziyaretlerinde kişiye çok sıkıntı oluşturduğunu dile getiren Doç. Dr. Özlem Ekiz, şu bilgileri paylaştı:

“Bu bölgelerin tedavisi de aynı koltuk altı terleme botoksu uygulamalarında olduğu gibidir. Uygulanan doz, uygulama şekli ve etkinlik süresi aynıdır.Avuç içi ve ayak bölgesindeki aşırı terlemenin önlenmesi, kişinin toplum içindeki çekincelerini ortadan kaldırır ve kendini daha rahat hissetmesine katkı sağlar. Avuç içi ve ayak tabanı uygulamalarında ise ağrıyı en az seviyeye düşürmek için lokal anestezik kremler ve soğuk uygulamaları yapılmaktadır.”

15 dakika içinde terleme son buluyor

Terleme için botoks tedavisine başlanmadan önce şikayetçi olunan bölgelerdeki aktif terleme alanlarını belirlemek için gerekli durumlarda iyot-nişaşta testi yapıldığını vurgulayan Doç. Dr. Özlem Ekiz, “Daha sonra bu alanlar dezenfekte edilerek çok ince uçlu iğneler yardımıyla deri altına botoks enjeksiyonu yapılmaktadır. İşlem süresi 10-15 dakika kadar sürmektedir. İşlem sonrası hastalar hemen günlük hayatına geri dönebilmektedirler. Botoksun etkisi 3-5 gün içinde başlamakta, etkisi ortalama 7-8 ay devam etmektedir. Yine de unutulmamalıdır ki bu süreler kişiden kişiye değişmektedir” ifadelerini kullandı.

Hamile ve kanser hastalarına uygulanamaz

Terleme botoksunun kimlere yapılamayacağına da dikkat çeken Doç. Dr. Özlem Ekiz, “Terleme botoksunun diğer botoks işlemlerinde olduğu gibi hamilelere, emziren annelere, cilt üzerinde enfeksiyonu olan hastalara, myasthenia gravis gibi nörolojik hastalıkları olan kişilere, kanser hastalarına ve ileri derecede kanama bozukluğu olan kişilere yapılmamaktadır. Sonuç olarak aşırı terleme problemi olan kişilerde botoks tedavisi pratik, etkili ve güvenilir bir yöntem olarak yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Kolay bir işlem olması her yerde yaptırılabilir düşüncesini beraberinde getirmemeli, konusunda uzman kişiler tarafından klinik veya hastane şartlarında yapılmalıdır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

#terlemek
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