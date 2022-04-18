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Yaza Hafif Girmenin En Sağlıklı Yolu
Havaların ısınmasıyla birlikte yaza hafif bir şekilde girmek isteyenler, soluğu Zbarz’ın Slim serisinde alıyor. Guarana Elma ve Guarana Portakal içeren Slim serisi ile tadına doyum olmayan bir lezzet dengesi yakalayan Zbarz, yüksek doyurucu özelliği ile tüm gün enerjinizi yüksek seviyede tutmanızı sağlıyor. Slim serisi ile sindirim ve bağırsak sisteminizi düzenleyen Zbarz, aynı zamanda yağ yakıcı ve zayıflatıcı özelliği ile de vücudunuzu arındırıyor. Koruyucusuz, ilave şekersiz ve vegan olması ile sağlıklı beslenenlerinin gözdesi olan Zbarz’ın Slim serisi, tatlı ihtiyacınızı doğal yoldan gidermenizi sağlıyor.
Sağlık 18.04.2022, 13:57
Hem sağlıklı beslenmek hem de yaza fit bir vücut ile girmek isteyenler için ara öğünün önemli olduğu şüphesiz kaçınılmaz bir gerçek. Yoğun iş temposunda da temiz içerikli ve yüksek doyurucu özelliği olan bir sağlıklı atıştırmalık bulabilmek zorlaşıyor. Günün her anında pratik bir şekilde tüketebileceğiniz Zbarz’ın Slim serisi, sunduğu lezzet şöleni ile damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Guarana Elma ve Guarana Portakal serisi ile tatlı ihtiyacını en sağlıklı şekilde gideren Zbarz, vücudunuzun eksikliklerini karşılayıp hafiflemenizi sağlıyor.
Konsantrasyon arttırıcı etkisi bulunan guarananın yanı sıra Zbarz Slim, doğal bir prebiyotik olan inulin ile bağırsak sağlığını koruyup, yeşil çay ile metabolizmayı hızlandırıyor.