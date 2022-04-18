Yaza Hafif Girmenin En Sağlıklı Yolu

Hem sağlıklı beslenmek hem de yaza fit bir vücut ile girmek isteyenler için ara öğünün önemli olduğu şüphesiz kaçınılmaz bir gerçek. Yoğun iş temposunda da temiz içerikli ve yüksek doyurucu özelliği olan bir sağlıklı atıştırmalık bulabilmek zorlaşıyor. Günün her anında pratik bir şekilde tüketebileceğiniz Zbarz’ın Slim serisi, sunduğu lezzet şöleni ile damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Guarana Elma ve Guarana Portakal serisi ile tatlı ihtiyacını en sağlıklı şekilde gideren Zbarz, vücudunuzun eksikliklerini karşılayıp hafiflemenizi sağlıyor.

Konsantrasyon arttırıcı etkisi bulunan guarananın yanı sıra Zbarz Slim, doğal bir prebiyotik olan inulin ile bağırsak sağlığını koruyup, yeşil çay ile metabolizmayı hızlandırıyor.