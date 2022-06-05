Yaza formda girmek için bu önerilere kulak verin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, kısa sürede kilo vermek ve daha ince görünebilmek için uygulanan yanlış diyetlerin, verilen kiloların kısa zamanda geri alınmasına sebep olabileceğini belirtti.

Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, "Isınan hava, canlanan doğa, daha ince giysiler giymek, bireyin kilo aldığını fark etmesini sağlar" diyerek, kişilerde hızlı bir şekilde kilo verme isteğinin oluşacağını söyledi. Yaza girerken kısa sürede kilo vermek ve daha ince görünebilmek için uygulanan yanlış diyetlerin, verilen kiloların kısa zamanda geri alınmasına sebep olabileceğini belirten Küçük, ancak sağlıklı bir şekilde ideal kiloya inmenin en güzel yolunun uzman yardımı almaktan geçtiğine dikkat çekti. Başarılı bir diyet için öncelikle dengeli beslenmeyi öneren Küçük, "Enerjinizi, modumuzu ve metabolizmamızı hızlandıran taktiklerle desteklenen bir diyet programı ile sağlıklı hayat şekline geçiş kolaylaşacaktır. Yaz aylarında artan metabolizma hızımızı, günlük almamız gereken sıvı ihtiyacımızı ve ‘Bu yaz çok fit olmak istiyorum’ fikrimizi de göz önüne aldığımızda, ortaya çıkan sonuç, yazın beslenmemize çok dikkat etmemiz gerektiğidir. Sabah kahvaltısı yapmadan güne başlayanlar için, kilo vermek oldukça zordur. Çünkü metabolizma, uyandıktan sonra hemen kahvaltı yapınca hızlanmaya başlamaktadır. Aksi takdirde kahvaltı yapmadan öğle yemeğine kadar aç kalınırsa, yavaşlamış metabolizma hızına karşı artmış bir iştahla daha çok yemek kaçınılmaz olacağından kilo almak da beklenilen bir sonuçtur. Sabahın erken saatlerinde dengeli şekilde kahvaltı yapma alışkanlığı kişinin metabolizmasının hızlanmasını sağlayacağından, daha rahat kilo vermesine yardımcı olacaktır. Ne yenirse yensin mide 4 saat içerisinde boşalacağından, bir sonraki öğünde fazla yemeği engelleyebilmek için mutlaka 2-2,5 saatte bir beslenmekte fayda vardır. Kişi bu sayede daha az yediğini fark edecektir" dedi.

Diyet aşamasında su tüketiminin öne çıkan konulardan biri olduğunu ifade eden Küçük, "Günde 2-3 litre arası su tüketmek, vücut yağlarının atılmasını sağlamaktadır. Az su içildiğinde vücut ihtiyacını karşılayamayacağından içilen 1 bardak suyu bile tutar, ödem yapar, idrara çıkılmasını engeller, dolayısıyla kilo vermek de güçleşir. İdrarın renginin sarı ve yoğun olması kişinin az su içtiği anlamına gelmektedir. Kilo verme sürecinde sabırlı olmak ve herkesin kilo verebileceğini unutmamak çok önemlidir. Beslenme programınızda yapılan düzenlemeyi diyet olarak görmemek, bunu hayat biçimi haline getirmek gerekmektedir. Haftada 2-3 kez balık, 2 kez kuru baklagil, her gün çiğ sebze tüketmek önemlidir. Az ve sık beslenme hem metabolizmayı sürekli canlı tutar, hem de yavaşlamadığı için kan şekeri dengede kalır. Fındık, fıstık, çekirdek gibi kuruyemişler, salam, sosis, sucuk benzeri şarküteri ürünleri, bisküviler, kuru pastalar, kekler, yağ içeriği yüksek hazır gıdalar gibi kalorisi yüksek fakat hacmi küçük yiyecekler tüketmek kilo vermeyi engellemektedir. Kaç tane şeker kullandığınızı gözden geçirin. Günde sadece 1 adet küp şeker azaltarak yılda yaklaşık 1 kilo verebilirsiniz. Metabolizmayı hızlandıran en temel faktör fiziksel aktivitenin artırılmasıdır. Yapılacak sporun türü kişiye göre değişebilir. Eğer kişilerin yürüyüş açısından herhangi bir sağlık sorunu yoksa haftada 2 ya da 3 gün 45 dakikalık orta tempolu yürüyüş yapmalarında fayda vardır. Kendi kendinizi kontrol ederken ve doğru besini ararken, mutlaka etiketleri okuyun. Besinlerin kalori, yağ, karbonhidrat, şeker ve tuz değerlerini, son kullanma tarihlerini inceleyin. Yeterli ve dengeli beslenme bir puzzle gibidir" şeklinde konuştu.