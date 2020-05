Yaz meyveleri nelerdir?

Dengeli beslenme ile vücudun günlük enerji ve besin ögesi gereksiniminin karşılanması, sağlığın korunması açısından oldukça önemlidir. Bunun sağlanabilmesi için her bir besin grubunda yer alan besin türlerinin günlük olarak yeterli miktarlarda tüketilmesi gerekmektedir. Süt ve ürünleri, et, tavuk ve balık, tahıllar, sebze ve meyveler bu besin gruplarıdır. Özellikle taze sebze ve meyveler, C vitamini başta olmak üzere birçok vitamin ve mineralin temel kaynağıdır. Yaz ayları, sebze ve meyve çeşitliliğinin en fazla olduğu dönemdir. Bu dönemde taze meyve ve sebzelerin taze olarak bol miktarda tüketilmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi başta olmak üzere pek çok faydayı da beraberinde getirir. İşte sağlık üzerinde birçok önemli faydası bulunan hem sağlıklı hem de lezzetli yaz meyveleri...