Yaz mevsiminde görülen burun kanamalarına dikkat

Yaz aylarında birçok kişide görülen sık ve tekrarlayan burun kanaması şikayetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek, “Alarmda olmak ve işin uzmanına başvurmak gerekir” dedi.

Burnun mukozasında bulunan herhangi bir yerden meydana gelen kanamalara burun kanaması adı verilirken, bu kanamalar primer ve sekonder olarak iki nedenden oluşuyor. Primer nedenlerin, burnun kendinden kaynaklı nedenler olduğunu vurgulayan Op. Dr. Dilek, “Sekonder nedenler ise sistemik yani bünyesel herhangi bir hastalıktan dolayı meydana gelir” dedi.

Burun kaynaklı kanamaların tramvaya bağlı olabileceğini belirten Op. Dr. Deniz Dilek, "Bunlar, kuvvetli sümkürme, aspirin kullanımı ve alerjik nedenlerdir. Özellikle çocuklarda dijital travma dediğimiz parmakla kaşıma durumlarında kanamalar olabilmektedir. Seconder nedenler arasında ise en sık karşımıza çıkanlar. Kanama bozuklukları, A vitamini eksikliği, aspirin gibi ilaçlar kullanmak sayılabilir” dedi.

Kanamaların tehlikeleri

Kanamaların tehlikelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Dilek, “Bazıları masum yani alerjik kanamalardır. Özellikle çocuklarda gördüklerimiz bu şekildedir. Genelde alerji kaynaklı olanlar bir tehlike arz etmez. Ama burnun kendisinden kaynaklı özellikle de tümör kaynaklı durumalar da karşımıza çıkabildiği için, bu durumda alarmda olmak ve işin uzmanına başvurmak gerekir” şeklinde konuştu.

“Yazın daha sık görüyoruz”

Sıcak havaların kanamaları artırabileceğini belirten Dilek, “Sıcak havalar kanamayı artırabilir. Çünkü damarlardaki büzüşme miktarı azalıyor, azaldığı zaman da gevşeme meydana gelir ve kanama artabilir. Özellikle tansiyonu olan ve ilaç kullanan kişilerde yaz aylarında bu kanamaları görmemizin nedeni hem yatkınlık olması hem de buna sıcak faktörü de eklendiği zaman daha sık karşımıza çıkıyor. Kış mevsiminde olmaz diye bir şey yok, sadece yazın daha sık görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Tedavi yöntemi

Bu durumun tedavisiyle ilgili olarak neler yapılabileceğini aktaran Dilek, ”Nedenine göre tedavisi var. Öncelikle neden kaynaklandığının bilinmesi gerekiyor. Alerji kaynaklıysa alerjenlerden uzak tutmak ve gerekirse ilaç tedavisi yapılması gerekiyor. İlaç kullanımı varsa doz ayarlaması yapılması gerekir. Düşük bir neden de olsa burun tümörü kaynaklı da olabilir ve bu tarz durumlara bir uzmana görünmesi gerekiyor” dedi.

“Burnu tıkamak yanlış bir uygulama”

Ani şekilde burun kanamasına maruz kalındığında nasıl müdahale edilmesi gerektiğini belirten Dilek, “Kanama durumunda kişi, başparmak ve işaret parmağını burun uç kısmını sıkıştırarak, yaklaşık beş dakika boyunca çenesini ve kafayı tamamen öne eğip beklemeli. Durmadığı, sık tekrarlandığı ve fazla miktarda meydana geldiği takdirde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Burnu tıkamak yanlış bir uygulama, çünkü mukozayı daha da travma tize edebileceğinden kanama miktarı artabilir. Bunu yapmamak lazım” şeklinde konuştu.