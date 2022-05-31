Yaz mevsiminde cilt bakımı yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Cilt bakımı, cildi iyileştirmek için düzenli olarak uygulanan bakımların tümü olarak bilinirken, bu bakımların içine temizleme, nemlendirme, maske gibi cildin yararına olan tüm bakımlar da giriyor. Yaz mevsiminin gelmesi ve güneşe maruz kalma süresinin uzamasıyla birlikte birçok ciltte kuruluk ve güneş lekesi problemleri de kendini gösteriyor. Antalya Secos Beauty Güzellik Merkezi sahibi Emir Kaba, bu problemlerin önüne geçmek isteyenlere tavsiyelerde bulundu.

Cildi korumada rutin bakımlar ve faktörlü kremler oldukça önemli

Yaz aylarında cilt sağlığının en büyük problemlerinden bir tanesinin cilt kuruluğu olduğunu belirten Emir Kaba, “Bu aylarda cildimizin sağlıklı ve ışıltılı görünmesini istiyorsak mutlaka nem dengesini korumamız gerekiyor” dedi. Kaba, cildin korunmasına ilişkin olarak ise, “Güneş, zararlı ultraviyole ışınlar içerir. Bu ışınlar derimizin alt katmalarına kadar inerler ve kırışıklıklara sebep olurlar. Aynı zamanda cildin savunma mekanizmasını da bozarak enfeksiyonlara ve hatta cilt kanserlerine de sebep olabiliyorlar. Bu yüzden cildimizi güneşten hem faktörlü kremlerle hem de günlük bakımlarla korumalıyız” ifadelerini kullandı.

Yazın cilt bakımı yaptıranlar en az üç saat güneşten korunmalı

Cilt bakımı yaptıran kişilerin daha fazla dikkat etmesi gerektiğini belirten Kaba, “Cilt bakımını yaptırdıktan sonra gözenekler tamamen açılıyor bu yüzden minimum üç saat güneş ışınlarıyla doğrudan temastan kaçınmamız gerekiyor. Üç saat sonunda da mutlaka faktörlü güneş kremleri kullanmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Cildin ışıltısını korumak için ne yapmak gerekiyor?

Kaba, cilt bakımının cildi koruma konusunda önemli bir yeri olduğunu söyleyerek, “Cilt bakımı yapmak cildin nem dengesini düzenler bununla beraber bol su içmek ve dengeli beslenmek de oldukça önemlidir. Rutin cilt bakımını yaptırmak, yaz aylarında cildin nem dengesini sağlama konusunda önemli faktörlerden bir tanesidir” ifadelerini kullandı.

“Leke tedavilerini yaz mevsiminde önermiyoruz”

Cilde rengini veren hücrelerde görülen düzensizlik sonucu ciltte lekeler ortaya çıkarken, cilt lekelerinin birçoğu uzun süre güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmaya bağlı olarak da oluşuyor. Yaz mevsiminde ortaya çıkan bu lekelerin tedavisiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Kaba, “leke tedavilerini yaz mevsiminde önermiyoruz. Çünkü cildin soyulmasına sebep verirler ve altta olan taze cilt güneşe doğrudan temas ederse ciltte güneş lekelerine sebep olur. Kış aylarında yapıldığında da mutlaka cildi güneşten korumak ve devam ürünleriyle desteklemek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kaba son olarak, “Yaz mevsiminde tatil sonrası cilt kuruluğu problemi. Bununla ilgili merkezimizi çok fazla ziyaret ediyorlar. Bizim yaptığımız cilt bakımları da cildin nem oranını düzenlemek ve cilde ışıltısını geri kazandırmak” ifadelerini kullandı.