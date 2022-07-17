Yaz enfeksiyonlarına dikkat

Uzm. Dr. Necdet Yetim, aşırı sıcaklarda serinlemek için başvurulan yöntemlerin yol açabileceği “yaz enfeksiyonları”na dikkat çekti. Klima kullanımının yaygınlaşmasıyla yaz aylarında da solunum sistemi enfeksiyon vakalarının giderek arttığını belirten Dr. Yetim, “Çok soğuk yiyecek içecek tüketme, ıslak mayoyla rüzgarda uzun süre durma da vücut direncinin kırılmasına neden olur, enfeksiyonlara zemin hazırlar. Aman dikkat serinlemek isterken hasta olmayın” dedi.

Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, sıcaklarla boğuştuğumuz yaz mevsiminde vücut ısısını korumanın önemini vurguladı. Dr. Yetim, solunum yolları, mide bağırsak ve idrar yolları enfeksiyonları konusunda uyarıda bulundu. Bir enfeksiyon hastalığının oluşması için iki faktör gerektiğini belirten Dr. Yetim, “Birincisi mikrobun olması, ikincisi de vücut direncinin yani bağışıklık sisteminin zayıf olmasıdır. Bu sistemin güçlü olması için başta vücut sıcaklığı olmak üzere birçok faktörün normal olması gerekmektedir. İmmun sistemimiz güçlü olursa mikrobu alsak bile hasta olmayız ya da hastalığı çok hafif atlatırız” diye konuştu.

Yaz gribi

Solunum yolları enfeksiyonlarını daha çok kış aylarında gördüklerini belirten Uzm. Dr. Yetim, klima kullanımının yaygınlaşmasıyla bu vakaların yaz aylarında da arttığını kaydetti. Genellikle dışarda 30 derece üzerinde olan sıcaklıktan klimayla sağlanan 22-23 derece sıcaklığa geçildiğinde vücutta ani ısı düşmesi sonucu direnç kırılması oluştuğunu ifade eden Dr. Yetim, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sırada solunum sisteminde fırsat kollayan bir mikrop varsa bu durumdan yararlanarak hücre içine girerek enfeksiyonu başlatır. Ayrıca soğuk yiyecek ve içecekler de boğaz bölgesinde ısı düşmesine neden olarak ‘yaz gribi’ dediğimiz enfeksiyonun oluşmasında rol oynarlar.”

Mide bağırsak enfeksiyonları

Uzm. Dr. Yetim, yaz aylarında daha çok sindirim sistemi enfeksiyonlarının görüldüğüne dikkat çekti. Yetim, sindirim sistemine mikropların besinler aracılığı ile girerek yemek borusu, mide ve bağırsaklarda yerleşip oralarda enfeksiyona neden olduklarını vurguladı. Sıcak etkisi ile yiyeceklerin çabuk bozulup bayatladığını ve mikrop odağı haline geldiğini kaydeden Yetim, “Özellikle et grubu, süt ürünleri ve şekerli yiyeceklerde mikroplar kolaylıkla ürerler ve böylece enfekte olmuş yiyeceklerin yenmesiyle bedenimize girerler. Mide ve bağırsaklarda çoğalarak mide bağırsak enfeksiyonlarına neden olurlar. Ayrıca soğuk yiyecek ve içecekler de mide ve bağırsaklarda direnci düşürerek ortamdaki bazı flora bakterilerinin patojen, yani hastalık yapar hale gelmesine neden olurlar. Flora, sindirimde rol oynayan, hastalık yapmayan mikroplardır. Soğuk etkisi ile bu mikroplar, bulundukları yerde enfeksiyonlara neden olabilirler” dedi.

İdrar yolu enfeksiyonları

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yetim, yaz aylarında sık görülen bir diğer enfeksiyonun üriner sistem (idrar yolları) enfeksiyonları olduğunu söyledi. Yetim, “En sık idrar torbası, idrar kanalları ve daha seyrek olarak böbrekler etkilenebilir. İdrar torbası enfeksiyonuna sistit denir. Genellikle karın orta alt bölgelerinde sancı, dolgunluk ve rahatsızlık hissi, sık ve yanmalı idrar yapma gibi şikayetlerle seyreder. Bu enfeksiyonların en önemli nedeni ise özellikle karın alt bölgelerinin soğuk etkisinde kalmasıdır. Çok soğuk suda fazla kalmak, ıslak mayo ile rüzgarda durmak bedenimizin ısısını düşürerek direncin kırılmasına yol açar. Ayrıca kalabalık ortamlarda plaj ve özellikle yüzme havuzlarındaki sularda mikropların fazla olabileceği de unutulmamalıdır” diye konuştu.

Üst solunum yolları enfeksiyonları

“Yaz gribi” de denilen üst solunum yolu enfeksiyonlarının belirtilerini ve yapılması gerekenleri anlatan Yetim, “Bu belirtiler; boğaz ve baş ağrısı, akıntılar, aksırık, öksürük, bazen üşüme-ateş ve halsizliktir. Daha seyrek olarak alt solunum yolu enfeksiyonları da olabilir. Bu hastalıklarda tablo genellikle daha kötüdür, öksürük balgam, üşüme-titreme ateş ve bazen solunum yetmezliği görülebilir. Yaz aylarında solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için aşırı terlemeden kaçınmak, bu nedenle ince pamuklu ve hava geçiren giysiler kullanmak, güneş ışınlarından korunmak, bu nedenle şapka, şemsiye ve güneş koruyucu kremler kullanmak, klimalı ortama girince direk soğuk hava etkisinden korunmak, evde ve arabada klimaları çok soğuk derecede çalıştırmamak, özellikle bedenimiz sıcak ve terliyken çok soğuk yiyecek ve içeceklerden kaçınmak gerekir” dedi.

Sindirim sistemi enfeksiyonları

Sindirim sistemi enfeksiyonlarının en önemli belirtisinin ishal olduğunu söyleyen Yetim, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sindirim sistemi enfeksiyonlarında karın ağrısı, bulantı-kusma, ateş halsizlik gibi şikayetler de olur. Genellikle 3-5 gün içinde düzelme olur. Ancak bazen bu enfeksiyonlar, özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda yaşamı tehdit edecek şiddette olabilir. Tedavide geç kalmamak, bir an önce beden su ve elektrolit dengesini düzletmek gerekir. Mide bağırsak enfeksiyonlarından korunmak için yiyeceklerimizi uzun süre açıkta ve sıcakta bırakmamak, bayat ve kirli yiyeceklerden kaçınmak, özellikle et grubu yiyecekleri iyi pişirmek, sebze ve meyveleri çok iyi yıkayarak yemek, ellerimizi güzelce yıkamadan herhangi bir şey tutarak yememek gerekir.”