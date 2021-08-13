Yaz dönemi sünnet için en ideal zaman

Özel Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, "Çocukluk çağında en sık yapılan cerrahi işlemlerden biri de sünnet. Okulların kapanmasıyla birlikte tatile girecek olan çocukların sağlığı açısından yaz mevsimi sünnet için en uygun zaman. Sünnet işlemine karar verirken çocuğun bu süreci en az sıkıntıyla atlatması ve gelecek yaşamını da rahat geçirmesi oldukça önem taşıyor" dedi.

Sünnet işleminin oldukça kolay ve artık lokal ve genel anestezi ile hiçbir acı ya da ağrı duyulmadan gerçekleştirildiğini ifade eden Op. Dr. Perihan Topçu, "Genel anestezi ya da lokal anestezi ile sünnet gerçekleştirilebilir. Günümüzde bu tarz operasyonlar çok daha hızlı ve kolay yapılabilmekte, sonrasında çocukta da herhangi bir travmaya sebep olmamakta. Çocukların sağlığı ve enfeksiyon riskinin çok düşük olması nedeniyle yarıyıl tatilinde çocukların sünnet ettirilmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Sünnet uzman elde uygun şartta yapılmalı

Cerrahi işlemin hastane koşullarında yapılmasının en doğru seçim olacağını belirten Op. Dr. Perihan Topçu, "Sünnet, zor olmayan ve rahat tolere edilebilen bir cerrahi işlemdir. Ancak usulüne uygun yapılmadığında ise kalıcı cinsel organ kaybı ve bozukluklarına varan sonuçlarla karşılaşılabilir. Cerrahi işlem standartlarına uyularak yapılan sünnet sonrası istenmeyen durumlardan kaçınmak mümkündür. Mutlaka deneyimli bir uzman, tercihen Çocuk Cerrahisi ya da Çocuk Üroloji Uzmanı tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde sünnet sonrası derinin fazla ya da az kesilmesi, kötü nedbe dokusu kalması, şekil bozukluğu, şiddetli kanama, enfeksiyon, penis başının kısmı ya da tamamen kaybı gibi istenmeyen sonuçlar olabilir. Bu nedenle sünnet doğru yerde, uygun yaş aralığında, cerrahi prensiplere uyularak deneyimli bir uzman tarafından yapılmalıdır" dedi.

Sünnet için en uygun yaş

Ailelerin sünnetle ilgili merak ettiği bir diğer önemli konu ise çocukların kaç yaşına kadar sünnet ettirilmesi. Op. Dr. Perihan Topçu, bu konuda sünnetin ya 2 yaşından önce, ya da 6 yaşlarından sonra yapılması gerektiğini belirtti. Çocuklarda enfeksiyon veya böbrek hastalıkları risklerinin olması durumunda 2 yaşından önce sünnet olmasını tavsiye eden Topçu, diğer şartlarda 6 yaşından sonrasını tavsiye ediyor. Op. Dr. Perihan Topçu, "Sünnet erkek çocuklarda, penis başını örten derinin belirli ölçüde ve şekilde kesilmesiyle uygulanan cerrahi işlemdir. Cerrahi bir işlem olduğu için de sünnetin hastanede ve hatta ameliyathanede yapılması en doğru seçimdir. Sünnet mutlaka uygun yaş aralığında yapılmalıdır.2-6 yaş arası çocuklarda sünnet; cinsel kimlik gelişimi, benmerkezci ve uyumsuz olmaları nedeniyle zorunlu olmadıkça yapılmamalıdır. Çocuğun cinsel kimlik döneminin geliştiği bu dönemde sünnet yaparsak, iğdişlik dediğimiz erkeklik gücünün kaybı korkusu yaşanır ve bir ömür boyunca kapanmaz yaralar oluşabilir. Ne pahasına olursa olsun çocuklarımızı 3-6 yaş arasında asla sünnet yaptırmamalıyız" dedi.