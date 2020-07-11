Yaz aylarının kabusu, terlemeye karşı botokslu çözüm
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ UZMAN OP. DR. UMUT ZEREYAK, YAZ AYLARINDA İNSANLARIN TEMEL SORUNU OLAN TERLEMENİN ÖNÜNE BOTOKS YÖNTEMİYLE GEÇİLEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzman Op. Dr. Umut Zereyak, yaz aylarında insanların temel sorunu olan terlemenin önüne botoks yöntemiyle geçilebileceğini söyledi.
Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Umut Zereyak, vücudun çeşitli bölgelerinde yaşanan terlemenin önüne 10 dakikada uygulanan botoks yöntemiyle geçileceğini belirterek, “Özellikle yaz aylarında terleme sorunu olan kişilerin tam bu dönemlerde koltuk altı, el içi, alın terleme alanlarının botoks ile tedavisi mümkün. Çok konforlu ve ağrılı olmayan ve kısa bir sürede yapılan işlem sonrası yaklaşık 6-9 ay arası bir süre zarfında terlemelere son verebilirsiniz. Özellikle yaz aylarında daha ince giyinme sonrası giysilerin üzerine çıkan terlemenin böylelikle önüne geçebiliriz. Koltuk altı bölgesi, el içi ayak ya da alın bölgesinde daha çok terleme bezlerinin olduğu alanlar buralar olduğu için daha sık başvuru almaktayız ama genel anlamda vücudun diğer alanlarından da eğer terleme şikayeti varsa bu alanlara da botoksumuzu uygulayabiliriz. Aslında botoks kırışıklık tedavisi ya da kas sorunlarında kullanıyoruz ama terleme tedavisinde de yer almaktadır. Bu işlem yaklaşık 5-10 dakika arasında sürmekte, etkinliği de yaklaşık 6-9 ay arasında uzamaktadır. Sürekli yaptırmaya bağlı olarak bu süre uzayacaktır“ dedi.
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