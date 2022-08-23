Yaz aylarında vücuttaki sıvı kaybı hastalıklara davetiye çıkarıyor

Aşırı sıcaklara bağlı olarak gelişen sıvı kaybı, yeterli önlemler alınmazsa pek çok sağlık problemine davetiye çıkarmakta. Uzmanlar, yaz aylarında sıvı kaybına bağlı mineral eksikliğinin risk oluşturduğuna dikkat çekerek, sıcak havalarda vücuttaki sıvı kayıplarını dengede tutmak için maden suyu tüketimini artırmak gerektiğini vurguluyor.

Yaz mevsimi boyunca sıcak hava ve nem artışına bağlı gelişen sıvı kaybı, insan sağlığı için risk oluşturuyor. Terleme yoluyla sıcaklık dengesini kurması gereken vücudun, aşırı sıcaklar ve yüksek nemli ortamlarda bu dengeyi sağlayamaması sonucu şeker, kalp-damar, tansiyon, kronik solunum sistemleri hastaları sağlık sorunları yaşıyor. Basit tedbirlerle sıcaklık kaynaklı hastalıklardan korunmanın mümkün olduğunu söyleyen Kızılay Kağıthane Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, “Günün en sıcak saatlerinde mecbur kalınmadıkça doğrudan güneşin altına çıkılmamalı. Dışarıda bulunulduğunda açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler kullanılmalı. Susamayı beklemeden düzenli olarak su tüketilmeli. Yetişkin bir insanın günde 2,5-3 litre yani 10-15 su bardağı su içmesi ve terle beraber kaybettiği minerallerin yerini doldurmak için ayran veya maden suyu tüketmesi gerekmektedir” dedi.

Ek takviye olarak maden suyu tüketilmeli

Aşırı sıcaklar ve yüksek nemden kaynaklı terlemenin vücutta su ve mineral kaybını tetiklediği uyarısında bulunan Kızılay Kayseri Hastanesi Uzm. Dyt. Sezgül Şahin maden suyunun içeriği ve vücuda etkileri hakkında şu bilgileri verdi: “Kaynağına göre farklı mineraller içeren maden sularında kalsiyum, magnezyum, sodyum ve demir gibi insan sağlığı açısından önemli mikro ögeler bulunmaktadır. Maden sularında serbest halde bulunan bu minerallerden özellikle kalsiyumun bağırsaklarda emiliminin oldukça yüksek olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Yine sodyumdan zengin maden sularının menopoz sonrası kadınlarda kan yağlarının yükselmesini azalttığını gösteren çalışmalar da mevcuttur. Vücudun su kaybetmesiyle oluşan kaslardaki ağrı ve halsizlik için maden suyu içeriğindeki magnezyum iyi bir takviyedir” diye konuştu.