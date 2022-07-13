Yaz aylarında klima, havuz ve deniz kaynaklı enfeksiyonlara dikkat

Yaz aylarında havuz ve denize sıklıkla girilmesi nedeniyle bazı enfeksiyon vakalarının arttığına değinen Doç. Dr. Engin Celep, bu tip hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirmek için Anadolu propolisi tüketilmesini önerdi.

Enfeksiyonların sıklıkla yaşandığı yaz mevsiminde bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiğine vurgu yapan Doç. Dr. Engin Celep, bazı öneri ve uyarılarda bulundu. Enfeksiyon rahatsızlıklarının yanı sıra yazın çok fazla güneşe maruz kalmanın da birçok soruna yol açtığını belirten Doç. Dr. Engin Celep, şöyle konuştu:

“Yaz mevsiminde havuz ve denize sık girilmesiyle birlikte; sindirim sistemi enfeksiyonları, kulak, burun, boğaz enfeksiyonları, sinüzit, solunum yolu enfeksiyonları, göz enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, deri enfeksiyonları ve mantar enfeksiyonlarında artış gözlemleniyor. Bu enfeksiyonlardan korunmak içinde bağışıklık sistemini güçlü tutmak oldukça önem taşıyor. Bunların yanı sıra güneş yanıkları ve lekelenmeler de sık sık yaşanıyor. Benim önerim; tatilde de bağışıklığınızın hep güçlü olması için Anadolu propolisi içeren bir özütten her gün en az 20 damla tüketmenizdir. Çocuğunuza da her gün en az 10 damla vermenizdir. Bunun yanında Anadolu propolisi ve non-nano mineral çinko içeren doğal mineral filtreli güneş kremlerini güneşe çıkmadan en az 30 dakika öncesinde sürmeniz ve güneşte kaldığınız süre boyunca da saatte bir olacak şekilde yenilemenizdir.”

“Enfeksiyon sürecini hafif atlatmak için antioksidan gıdalar oldukça önemli”

Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise havuz, deniz ve güneş kaynaklı enfeksiyonlardan korunmak için antioksidanlar açısından zengin beslenmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek gerektiğini aktardı. Dr. Samancı bu konuda propolisin olumlu etkileri olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

“Özellikle; koyu yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı mor meyveler, tam tahıllar, çiğ kuru yemişler ve baharatlar antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Ayrıca bilimsel yayınlarda doğada bilinen en güçlü antioksidanın Propolis olduğu belirtilmektedir. Özellikle endemik bitki örtüsü açısından zengin olan Anadolu coğrafyasından elde edilen Anadolu propolisinin tüketilmesi önerilmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalar, propolisin enfeksiyonel hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları ve cilt hastalıkları başta olmak üzere bağışıklığı etkileyen birçok durumda faydalı olduğunu ayrıca cilt sağlığını da olumlu etkilediğini gösteriyor. Doğal cilt bakım ürünleri ve güneşten koruyucu kremlerden de faydalanabilirsiniz. Bu formüllerin özellikle kimyasal filtre yerine doğal mineral filtreye sahip olmasına dikkat edilmelidir. Burada da formüllerin kimyasal madde içermemesi ve temiz içeriklere sahip olması çok önemlidir.”