Yatırım aracı altın insan sağlığını da koruyor

Mücevher ve aksesuar olarak kullanılan altının sadece bir yatırım aracı değil aynı zamanda insan sağlığına pek çok faydası olan kıymetli bir maden olduğunu belirten Pink Gold Store Marka Yöneticisi Aziz Alper Karakaş, altının kan dolaşımını iyileştiren, daha iyi oksijen alınmasını sağlayan, enfekte olan ağrılı bir yarayı iyileştirmede faydalı olduğunu söyledi.

Pink Gold Store Marka Yöneticisi A. Alper Karakaş, "Altın, cilde sıcak ve yatıştırıcı titreşimler sağlayarak hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Birçok cilt bakımı ve güzellik ürününde de altın çokça kullanılmaktadır. Egzama, mantar enfeksiyonları, deri döküntüsü, yaralar, deri yanıkları gibi çeşitli cilt problemlerini tedavi etmek için kullanılır. Kan dolaşımını iyileştirerek uzuvlarınızın ağrısını azaltır. Alkolizmin tedavisi içinde kullanılan altın, nikotin, uyuşturucu ve kafein bağımlılığını da tedavi etmek için ilaçlarda kullanılmaktadır. Altın, vücudun kanserli hücrelerinin büyümesini kontrol etmesine ve kanserin erken teşhis edilmesine yardımcı oluyor’’ dedi.

Altının sadece yatırım aracı olarak değil, kişisel refahı ve mutluluğu sağlamaya bile yardımcı olabildiğini kaydeden Karakaş, "Altın takan insanların psikolojik ve fiziksel olarak birçok yarar sağladığına inanılır. Altın takmak kalbi kuvvetlendirir, kalp rahatsızlığı olanlara yararlı olabilir. Sara hastalığını iyileştirdiği bilinir. Altına bakmak sıkıntı ve stresi giderir, insanı neşelendirir. Altının faydaları saymakla bitmez. Bu arada altın ile bütün bu hastalıklar tedavi edilir demek doğru değildir. Çünkü, bu bilgilerin bilimsel kanıtı yoktur. Fakat halk arasında ve geçmiş dönemlerde altın kullanılarak çeşitli hastalıkların etkisinin azaltıldığı görülmüştür" diye konuştu.