Yaşlı kadın yeniden görmeye başladı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Fadime Bayındır son iki yıldır giderek azalan ve son 2 aydır da tamamen kaybettiği görme yetisine yapılan başarılı operasyonla yeniden kazandı. Yakınlarına "Gözlerim kapalı ölmek istemiyorum. Ölmeden herkesi görmek istiyorum" diyen yaşlı kadın artık her işini kendi yapmaya başladı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 78 yaşındaki Fadime Bayındır, yaklaşık iki yıl önce görme zorluğu yaşamaya başladı. Her geçen gün görme yetisi giderek azalan yaşlı kadın son 2 aydır hiç görmemeye başlarken, yemeklerini yiyemez, ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Yemeklerini çocuklarının yardımıyla yiyebilen, ihtiyaçlarını da onların sayesinde giderebilen yaşlı kadının Alaşehir’de ameliyat edilemeyeceği ve şehir dışında üniversite hastanelerinde ameliyat yapılabileceği söylendi. Alaşehir’den çıkmak istemeyen yaşlı kadın ilçedeki özel bir hastane Göz Doktoru Osman Parça’ya muayene oldu. Dr. Parça ameliyata gerçekleştirebileceğini belirterek yaşlı kadını başarılı bir operasyonla yeniden sağlığına kavuşturdu.

Her iki gözü de artık görmeyen ve operasyon sonrası yeniden gözleri açılan Fadime Bayındır, "Önceden karanlıktaydım, şimdi sizleri görüyorum, kimseyi göremiyordum, tabakları, kaşıkları göremiyordum. Yemeklerimi çocuklarım yediriyordu. İhtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Çocuklarıma ’Uzaklara gitmeyeceğim, sürünmeyeceğim, beni burada ameliyat ettirin, ölürsem gözlerim açık olsun, kapalı olmasın, dünyamı göreyim. Eğer ölürsem gözlerim açık gitsin, herkesi göreyim’ dedim. Burada ameliyat oldum, gözlerim açıldı. Doktordan ve ekibinden Allah razı olsun" dedi.

Fadime Bayındır’ın oğlu Nevzat Çıldır, "Annem yaklaşık iki yıl önce gözlerinden rahatsız oldu, son iki aydır da hiç göremez oldu. Ameliyatın üniversite hastanelerinde yapılabileceğini söylediler. Annem büyük şehirlere gitmek istemedi. Bizde özel hastanede ameliyat ettirme kararı aldık. Göz doktoru Operatör Doktor Osman Parça’ya muayene olduk. Ameliyat olabileceğini söyledi. Annemin yaşlılığı ve diğer rahatsızlıkları nedeniyle Alaşehir dışına çıkmak istemedik. Annem bir an önce görmek ve ihtiyaçlarını kendisi karşılamak istiyordu. Ameliyat başarı ile tamamlandı. Annem sağlığına kavuştu. Kendi işlerini kendisi yapabiliyor. İhtiyaçlarını kendisi karşılayabiliyor. Hepimiz çok mutluyuz." diye konuştu.

Operasyonu gerçekleştiren Göz Doktoru Op. Dr. Osman Parça, "78 yaşındaki hastamız her iki gözde az görme şikayetiyle bize başvurdu. Nigra Katarakt dediğimiz yoğun bir kataraktı. Günlük işlerini yapamaz hale gelmişti. Günlük işlerinde başkasına bağımlı hale gelmişti. Günlük işlerini görmekte zorlanıyordu. Yaptığımız muayenede her ki gözünde de son evre katarakt mevcuttu. Hastamızın acil ameliyat olması gerekiyordu. Burada genel durumu ve ameliyatın zor olması nedeniyle dış merkezlerde ameliyat edilebileceği gerekçesiyle hastamız üniversite hastanesine yönlendirilmiş. Bize başvurdu, gerekli muayeneyi yaptık. Anestezi uzmanlarımız, hemşirelerimizle her iki gözünden başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Şu an gayet iyi, sağlığına kavuştu. İhtiyaçlarını tek başına görebiliyor" dedi.