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YAŞLANMAYA KARŞI PRP VE MEZOTERAPİ KOMBİNESİ
Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran konu hakkında bilgiler verdi.
Sağlık 24.08.2020, 13:55
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PRP, platelet yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması olarak adlandırılan tedavi yönteminin kısaltılmışına denir. Kişiden alınan küçük miktardaki kanın özel bir tüpe alınarak santrifüj işlemi uygulandıktan sonra bileşenlerine ayrıştırılması ardındanda
elde edilen “Platelet Yönünden Zenginleştirilmiş Plazma”nın yine aynı kişiye enjeksiyon yoluyla geri
verilmesi işlemidir. Mezoterapi ise mikro iğneler ile cildin alt kısmına ilaç, vitamin, mineral, enzim ve bitki özlerinin enjekte edilmesi işlemine denir.
Dr.Meltem Ayran; “Kısaca Prp, sizin kanınızdan elde ettiğimiz bir ürün, Mezoterapi ise ihtiyaca göre hazırlanan bir kokteyldir.Ben pratiğimde PRP ve Mezoterapi uygulamalarını kombine ediyorum. Kişiye ve duruma göre bir tanesiyle başlayıp araya boşluk koyarak diğeriyle devam ediyorum.Bazı hastalarda senede 1 kür PRP yeterliyken bazılarında mezoterapi desteği gerekebilir. Prp seansları 1 hafta-10 gün arayla 3-4 seans, mezoterapi 5-7 seans olarak planlanabilir.''dedi.
Dr.Ayran sözlerine şunları ekledi,''Ağızdan destek tedavileri/suplementler de önemlidir. Unutulmamalıdır ki, saç dökülmelerinin genetik sebepleri olduğu kadar altta yatan bir tiroid hastalığı, vitamin-mineral eksiklikleri, bedende biriken toksin ve ağır metaller, bazı kullanılan ilaçlar ..vs durumu kötüleştiren nedenlerdir. Bunun yanında kişisel alışkanlıklarınız, kullandığınız şampuan, yıkama sıklığınız hatta su kalitesi bile saç kalitesini etkiler.''diye belirtti.
Dr.Meltem Ayran; “ Rahat olmak ve yaşamı akışına bırakmak hiç alıştığımız bir şey değil ama biz şu anda bilimle ölçebiliyoruz ki, düzenli meditasyon yapan ve güzel beslenen bir bedende işler hep yolunda gidiyor.'' diye ekledi.
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