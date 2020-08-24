YAŞLANMAYA KARŞI PRP VE MEZOTERAPİ KOMBİNESİ

PRP, platelet yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması olarak adlandırılan tedavi yönteminin kısaltılmışına denir. Kişiden alınan küçük miktardaki kanın özel bir tüpe alınarak santrifüj işlemi uygulandıktan sonra bileşenlerine ayrıştırılması ardındanda

elde edilen “Platelet Yönünden Zenginleştirilmiş Plazma”nın yine aynı kişiye enjeksiyon yoluyla geri

verilmesi işlemidir. Mezoterapi ise mikro iğneler ile cildin alt kısmına ilaç, vitamin, mineral, enzim ve bitki özlerinin enjekte edilmesi işlemine denir.

Dr.Meltem Ayran; “ Kısaca Prp, sizin kanınızdan elde ettiğimiz bir ürün, Mezoterapi ise ihtiyaca göre hazırlanan bir kokteyldir.Ben pratiğimde PRP ve Mezoterapi uygulamalarını kombine ediyorum. Kişiye ve duruma göre bir tanesiyle başlayıp araya boşluk koyarak diğeriyle devam ediyorum.Bazı hastalarda senede 1 kür PRP yeterliyken bazılarında mezoterapi desteği gerekebilir. Prp seansları 1 hafta-10 gün arayla 3-4 seans, mezoterapi 5-7 seans olarak planlanabilir.''dedi.