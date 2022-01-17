banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk’a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk’a gitti
Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
Piyasalar haftaya nasıl başladı? Dolar ne kadar oldu?
Piyasalar haftaya nasıl başladı? Dolar ne kadar oldu?

YAŞLANMANIN CİLT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE DİKKAT !

Kişinin yaşlanması zamanla ortaya çıkan doğal bir süreç olmasına karşın, ciltteki yaşlılık belirtileri bir gün içinde fark edilebilir. Kişiler gözaltı şişliği, ciltteki kırışıklık gibi yıpranma ve yaşlanma göstergelerini bir gün uyandıklarında bir anda fark edebilirler.Yaşlanmış cilt en sık karşılaşılan problemlerden biridir. Hem genetik faktörler, hem de çevresel faktörler yaşlanmada rol oynar. Kişiler bazen olduğundan erken yaşlanabilir.

Sağlık 17.01.2022, 13:07
YAŞLANMANIN CİLT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE DİKKAT !

YAŞLANMANIN CİLT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE DİKKAT !

Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Doç.Dr.İbrahim Aşkar konu hakkında bilgiler verdi.

Kişinin yaşlanması zamanla ortaya çıkan doğal bir süreç olmasına karşın, ciltteki yaşlılık belirtileri bir gün içinde fark edilebilir. Kişiler gözaltı şişliği, ciltteki kırışıklık gibi yıpranma ve yaşlanma göstergelerini bir gün uyandıklarında bir anda fark edebilirler.Yaşlanmış cilt en sık karşılaşılan problemlerden biridir. Hem genetik faktörler, hem de çevresel faktörler yaşlanmada rol oynar. Kişiler bazen olduğundan erken yaşlanabilir.

Erken cilt yaşlanmasını ilk bulgusu çoğu zaman göz kenarı kırışıklıklarıdır.Seyrek görülen erken yaşlanma belirtileri de güneş ve yaşlılık lekeleridir. Günümüzün en önemli estetik sorunlarının başında gelen erken cilt yaşlanması vakumlu altın iğne gibi gelişen son teknoloji ve güçlü antioksidan etkileri olan serumlarla oldukça güzel sonuçlar almaktayız. Erken cilt yaşlanmasında vakumlu altın iğne ve hyaluronik asit içeren antioksidan serumlar etkili sonuçlar almak verir.

Ciltte yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan değişiklikler şöyle özetlenebilir;

· Güneş lekeleri veya yaşlılık lekeleri:Sıklıkla 40 yaşından sonra ortaya çıkan bu lekeler, yüz, eller, sırt ve ön kolda daha çok görülür. Açık tenlilerde daha erken görülür.

· Ellerde zayıflama:Yaşlanma ile beraber kolajen lifleri azaldığı için, özellikle el sırtında cilt incelir, damarlar belirginleşir ve deride kırşıklık hakim olur.

· Göğüs dekoltesinde renk ve pigemntasyon artışı:Bu bölgede güneş lekelerine benzer lekeler ve daha koyu lekeler oluşur.

· Ciltte hassiyet artışı: İncelmiş cildin dehidratasyon ile kuru hale gelmesi, iltihabi reaksiyonla kaşıntı hissedilmesidir.

· Kırışıklık, elastikiyet kaybı ve sarkma:Metabolizmanın yavaşlaması ile birlikte 30 yaş sonrası gittikçe belirginleşen ciltte elastikiyet ve sıkılık kaybı, özellikle göz çevresinde mimik kaslarının günlük binlerce kere çalışması sonucu kaz ayakları ve beraberinde gözaltı ve çevresinde sarkmalar görülmeye başlar.

· Saçlarda incelme, seyrelme ve dökülme:Yaşlanma ile saç kök hücrelerinin sayısı giderek azaldığı için saçlar incelmeye veya dökülmeye başlar. Ayrıca kişiye ait genetik yapı, stres, hormonal değişiklikler, beslenme alışkanlıkları saçların seyrelme ve dökülmesinde etkili olabilir.

Doç.Dr.İbrahim Aşkar,''Yaşlanma, güneş ışınlarına maruz kalma, mevsimsel değişimler, hava kirliliği ve çalışma koşulları gibi pek çok faktör cilt üzerinde olumsuz etkiler oluşturur. Dış etkenlere açık olması nedeniyle diğer organlara oranla çok daha hızlı yaşlanan cildin özellikle de yirmili yaşlardan itibaren daha fazla bakım ve desteğe ihtiyacı vardır. Kırışıklık ve lekelerin oluşumu, orta yaş ile birlikte en yaygın olarak görülen cilt sorunları arasında yer alır. Daha sağlıklı, daha canlı ve genç bir cilt görünümünün elde edilebilmesi için son yıllarda gelişen medikal teknoloji ile birlikte yenilikçi uygulamalar yapılmaktadır. Lazer ışınları ve radyo dalgaları ile yapılan uygulamalar bunların büyük bir kısmını oluşturur. Fraksiyonel radyo frekans radyo dalgaları, FRF uygulaması veya daha basit bir isimlendirme ile altın iğne uygulaması, son yıllarda cilt üzerinde güvenle uygulanan yenilikçi tekniklerden bir tanesidir. Bu uygulama ile cilt yüzeyine etki edilmeden direkt olarak cilt altı hedeflenir ve cildin daha canlı, parlak, gergin bir görünüme kavuşturulması sağlanır. Basit bir yöntem olmasının yanı sıra herhangi bir kesi veya yara olmadan ameliyatsız bir biçimde yüz gençleştirme imkanı tanır. Altın iğne uygulaması ile birlikte ağrısız, acısız bir şekilde çok daha sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak mümkündür.''dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Samsunspor 19 30
8. Adanaspor 19 29
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 19 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11