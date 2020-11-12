YAŞLANINCA RAHAT ETMEK İSTİYORSANIZ AYAK SAĞLIĞINA DİKKAT EDİN

Yaşlandığımızda ayaklarımız daima güçlü kalmalıdır.

Bir erkek yaşlandığında saçlarının beyazlaşmasından (veya) cildinin sarkmasından (veya) kırışmasından korkmamalıdır.

Uzun ömürlülüğün belirtileri arasında, ABD dergisi "Prevention" tarafından özetlendiği üzere, güçlü bacak kasları listenin başında yer alıyor.

Bacaklarınızı iki hafta hareket ettirmeyin, BACAK GÜCÜNÜZ 10 YIL AZALIR.

Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, iki haftalık hareketsizlik sırasında hem yaşlı hem de genç bacak kas gücünün üçte bir oranında zayıfladığını ve bu da 20-30 yıllık yaşlanmaya eşdeğer olduğunu buldu.

Bacak kaslarınız zayıfladıkça, rehabilitasyon egzersizlerini daha sonra yapsanız bile iyileşmeniz uzun zaman alacaktır.

Bu nedenle yürüyüş gibi düzenli egzersiz yapmak çok önemlidir.

Tüm vücut basıncı bacaklarınızdadır.

1. Ayak, insan vücudunun yükünü taşıyan direktir. Bir kişinin kemiklerinin% 50'si ve kasların% 50'si iki bacaktadır.

İnsan vücudunun en büyük ve en güçlü eklem ve kemikleri de bacaklardadır.

"Güçlü kemikler, güçlü kaslar ve esnek eklemler, insan vücudundaki en önemli yükü taşıyan" Demir Üçgeni "oluşturur."

İnsan faaliyetinin% 70'i ve kişinin hayatındaki enerjinin yakılması, iki ayak tarafından yapılır.

Bunu biliyor muydunuz ??

Bir insan gençken, bacakları küçük bir arabayı kaldıracak kadar güçlüdür !!

2. Ayak, vücut hareketinin merkezidir.

Her iki bacak birlikte insan vücudundaki sinirlerin% 50'sine, kan damarlarının% 50'sine ve içlerinden akan kanın% 50'sine sahiptir. Vücudu birbirine bağlayan büyük dolaşım ağıdır.

Sadece ayaklar sağlıklı olduğunda, kanın geleneksel akışı sorunsuz çalışır, bu nedenle güçlü bacak kaslarına sahip kişiler kesinlikle güçlü bir kalbe sahip olurlar.

3. Yaşlanma ayaklardan yukarıya doğru başlar.

Kişi yaşlandıkça, beyin ve bacaklar arasındaki talimatların aktarımının doğruluğu ve hızı, bir kişinin gençliğinden farklı olarak azalır.

Ek olarak, Kemik gübresi Kalsiyum denen şey zaman geçtikçe er ya da geç kaybolacak ve bu da yaşlıları Kemik kırılmalarına daha yatkın hale getirecektir.

Yaşlılarda kırıklar, bir dizi hastalığı, özellikle beyin trombozu gibi ölümcül hastalıkları kolayca tetikler.

Yaşlı hastaların% 15'inin uyluk kemiği kırılmasının ardından bir yıl içinde öleceğini biliyor musunuz !!

Bacak egzersizi yapmak 60 yaşından sonra bile asla geç değildir

Ayaklarımız zamanla yavaş yavaş yaşlansa da, ayaklarımızı egzersiz yapmak ömür boyu sürecek bir iştir. Kişi sadece bacakları güçlendirerek daha fazla yaşlanmayı önleyebilir.

Bacaklarınızın yeterli egzersiz yapmasını sağlamak ve bacak kaslarınızın Sağlıklı kalmasını sağlamak için lütfen günde en az 30-40 dakika yürüyün.