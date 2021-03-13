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Yaşamını yitiren sağlık çalışanların anısı Toroslar’da yaşayacak

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi pandemi döneminde gece gündüz demeden çalışan ve yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının anısını yaşatmak amacıyla ’Sağlık Kahramanları Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi. Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Kemal Aslan’ın eşi Reyhan Aslan, "Lütfen herkes kurallara uysun. Onlar sizin için mücadele ediyor siz de onlar için duyarlı olun" dedi.

Sağlık 13.03.2021, 16:31
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Yaşamını yitiren sağlık çalışanların anısı Toroslar’da yaşayacak

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi pandemi döneminde gece gündüz demeden çalışan ve yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının anısını yaşatmak amacıyla ’Sağlık Kahramanları Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi. Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Kemal Aslan’ın eşi Reyhan Aslan, "Lütfen herkes kurallara uysun. Onlar sizin için mücadele ediyor siz de onlar için duyarlı olun" dedi.

Korukent Mahallesi Şehir Hastanesi aşağısında gerçekleştirilen açılışa, Vali Ali İhsan Su, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülcan Kış, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, il protokolü, çok sayıda sağlıkçı ve yaşamını yitiren sağlıkçı yakınları katıldı. Kuran’ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

"Süreci en iyi yürüten ülkelerin başındayız"

Mersin’de Covid-19 nedeniyle 19 sağlık çalışanının anıtının olduğu parkın açılış töreninde konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, açılışın anlamlı bir günde yapıldığını vurgulayarak, "Yarın sağlık çalışanlarımızın günü. O gün öncesinde yapılan bu açılış çok önemli. Pandemi sürecinde de ilimizde sağlık çalışanlarımız çok güzel hizmetler yürüttü ve yürütüyorlar. Özellikle dünyada bir çok ülke bu konuda başarısız olurken, Türkiye’mizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde pandemi sürecini en iyi yürüten ülkelerin başındayız. Bunda öncelikle sağlık alanında yapılan yatırımlar rol almıştır. Bin 300 yataklı şehir hastanemiz başta olmak üzere diğer yapılan hastanelerimiz, aile sağlık merkezlerimiz ve bu konuda hayata geçirilen bir çok hizmet pandeminin daha kolay atlatılmasında çok önemli bir işlev görmektedir. Bu yapılan yatırımların güzel bir şekilde işlemesi de sağlık çalışanlarımızın emek ve gayretleriyle mümkün oldu ve oluyor. Bu anlamda pandemi sürecinde de özverili çalışmalarıyla, fedakarhane çalışmalarıyla gerçekten her sağlık çalışanımız her bir hastamızla özel ilgilenerek pandemi sürecini güzel atlatmak için büyük gayret sarf ettiler. Ben tüm sağlık çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sadece bir park değil sağlık çalışanlarının yaşatıldığı Toroslar’ın bir nişanesi"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise, "Yaklaşık bir yıldır tüm dünyayı saran pandemi süreciyle mücadele ediyoruz. Bu süreçte tüm kurum ve kuruluşlarımız ellerindeki imkanlarla, devlet ve millet el ele bu mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Bu olağanüstü süreçte cephenin en önünde mücadele eden sağlık kahramanlarımıza minnettarlığımızı sunmak üzere bu parkı düzenledik. Biliyoruz ki kahramanlık, sadece cephede savaşmakla olmaz. Kendilerinin yaşamak mı? Yaşatmak mı? sorusuna ’yaşatmak’ cevabı verdiklerine bizzat şahit olduk. Bu sebeple tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımı bildiriyorum. Hayatını kaybeden sağlık kahramanlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyorum. Kendilerinin acılarını paylaşıyorum. Buradan geçerken burayı park olarak görmesinler. Bu anıtı, sağlık çalışanlarının yaşatıldığı, tüm Mersin’in ve Toroslar’ın bir nişanesi olarak görsünler. Biz Toroslar olarak, Mersin olarak, Türkiye olarak onların her zaman yanında olacağız ve anılarını her zaman yaşatacağız" diye konuştu.

"Biraz olsun nefes aldık"

1 Ocak 2021 tarihinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden DR. Kemal Aslan’ın eşi Reyhan Aslan da gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara kurallara uymaları konusunda çağrıda bulunarak, "Lütfen kurallara uysunlar. Onlar sizin için mücadele ediyor. Sizlerde onlar için duyarlı olun. Eşimin adının burada yaşatılacak olması harika bir şey. Bir nebze olsun yüreğimiz rahatladı. Biraz nefes aldık. Harika bir çalışma olmuş. Eşim şair aynı zamanda. Birçok şiiri vardı, harika bir insandı, çok iyi bir eşti. Tarif edemiyorum. Sözler tükeniyor bende" şeklinde konuştu. Ardından da eşinin yazdığı dipsiz kuyu isimli şiiri okudu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınları birlikte anıtın açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından ailelere plaket verildi.
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