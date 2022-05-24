Alanında uzman isimler eşliğinde farklı konuları işleyen Yaşam Akademisi yeni dönem söyleşileri başlıyor. Yaşam Akademisi’nin bu sezonda ilk konuğu Dr. Neslihan İskit olacak. İskit, misafirlerine kalp yogasını deneyimletecek.

Alanında uzman isimler eşliğinde farklı konuları işleyen Yaşam Akademisi yeni dönem söyleşileri başlıyor. Dr. Neslihan İskit, 26 Mayıs Perşembe günü saat 14:00’da etkinlik kapsamında Akbatı ziyaretçileriyle buluşacak. Yaşam Akademisi’nin bu sezonki ilk söyleşisinde İskit; stresi azaltan, kalbi açan, hayatı zenginleştiren, bilimsel olarak kanıtlanmış metotlarla kalp sağlığına yardımcı olan kalp yogasından bahsedecek.

Bilinen yogadan farklı olduğu belirtilen kalp yogasındaki temel duruşlar kan basıncını düşürüyor, hayat enerjisini yükseltiyor ve stresi kontrol ediyor. Bu duruşlar ayakta ya da oturarak yapılabilirken, kalbin yogasının önemli bölümlerinden birini nefes egzersizleri oluşturuyor. Nefes çalışmaları özellikle doğru nefes alamayan insanların daha derin ve daha kaliteli nefes almalarını sağlarken, nefeslerini kontrol ederek kalp hızlarını yavaşlatmalarına da katkı sağlıyor. Tamamlayıcı sağlık sistemi olarak yoganın gücü, çeşitli kalp hastalıklarını önlemek ve tedavi etmek için geniş ölçüde kullanıldığı belirtiliyor.

Yaşam Akademisi’nde gerçekleşecek söyleşiye katılımın alışveriş merkezinin mobil uygulaması üzerinden üye olunması ve katılım kodu alınması gerektiği belirtildi.