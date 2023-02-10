Yaralı iki kadın, yolu kapalı köyden ambulans helikopter ile sevk edildi

Sağlık Bakanlığı, Adıyaman’daki bir köyde enkaz altından yaralı olarak çıkarılan iki kadının, yolu kapalı köyden ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Adıyaman’ın Kuyucak köyünde enkazdan çıkarılan 85 ve 35 yaşlarındaki iki kadın yaralı, yolu kapalı olan köyden alınarak ambulans helikopterle Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yaralıların ambulans helikopterler ile hastaneye sevk edildiği görüntülere yer verdi.