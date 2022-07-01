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Yaralı askerimizden iyi haber var

Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan Afyonkarahisarlı P. Uzm. Çvş. Ramazan Şahin hızla sağlığına kavuşuyor.

Sağlık 01.07.2022, 15:39
Yaralı askerimizden iyi haber var

Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan Afyonkarahisarlı P. Uzm. Çvş. Ramazan Şahin hızla sağlığına kavuşuyor.

1 Haziran 2022 tarihinde Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada BTÖ mensuplarınca açılan ateş sonucu İhsaniye İlçesi Aşağıtandır Köyü nüfusuna kayıtlı P. Uzm. Çvş. Ramazan Şahin ağır şekilde yaralanmıştı. Olay yerinden tahliyesine müteakip Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne entübe edilerek sevk edilen yaralı asker yapılan tedavilere cevap verdi ve normal odada tedavi altına alındı.

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit babası Süleyman Üye ve gazi Emre Birgül, yaralı asker Ramazan Şahin’i GATA’da ziyaret ettiler. Yaralandığı ilk günden itibaren yaralı asker Ramazan Şahin’in sağlık durumu ile yakından ilgilenen, ailesiyle sürekli irtibat halinde olan Başkan İsmail Kumartaşlı, GATA yetkililerinden de bilgiler alarak ailesine moral verdi.

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