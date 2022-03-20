Yaralar artık daha çabuk iyileşecek

Lise öğrencisi Raif Toprak Yıldız tarafından geliştirilen cihaz yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlarken, yaranın enfeksiyon kapıp kapmadığını anlık haber veriyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışması, çeşitli illerden öğrencileri ağırladı. Yarışmaya katılan Balıkesir Bilned Özel Fen Lisesi öğrencisi Raif Toprak Yıldız’ın geliştirdiği cihaz yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlarken, aynı zamanda yaraya yerleştirilen sensörler sayesinde yaranın enfeksiyon kapıp kapmadığını da haber veriyor. Cihaz sayesinde enfeksiyon kapan yaraya anında müdahale edilerek daha hızlı iyileşmesi sağlanıyor. Ayrıca öğrencinin geliştirdiği cihaz sayesinde yaraya uygulanan mor lahana ve elektrikli simülasyon uygulamasıyla daha hızlı iyileşme sağlanıyor. Cihazını hayvanlar üzerinde deneyen öğrenci, başarılı sonuçlar elde etti.

Cihazının yaraların iyileşme sürecini hızlandırdığını ifade eden Raif Toprak Yıldız, "Kronik yaralar birçok insan için hayati bir öneme sahiptir. Bu kronik yaraların iyileştirilmesinde tek tedavi yöntemi uygulanır. Uygulanan bu yöntemler yetersiz olmaktadır. Ben de buna çözüm üretmeye karar vererek sistem geliştirdim. İçinde mor lahana örtüsü bulunan yara örtüsü geliştirdim. Örtünün ayrıca sensörleri bulunmakta, bu sensörler elektrik simülasyon uygulayarak yaranın daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. Geliştirdiğim yazılımla yaranın uzaktan takibini sağlıyorum. Yaraya ve sağlıklı deriye sensör yerleştirerek yaranın enfeksiyon kapıp kapmadığını takip edebiliyorum. Bu sensörler sıcaklık ve neme duyarlı. Yarada sıcaklık artarsa yaranın enfeksiyon kaptığını anlık olarak haber veriyor. Bu sistem sayesinde yaranın doktor ve hemşire tarafından uzaktan takip edilmesi sağlanıyor" dedi.