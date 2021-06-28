YAPAYZEKÂ TEKNOLOJİSİ İLE KRONİK KABIZLIK TEDAVİSİNDE ALTIKAT DAHA BAŞARILI İYİLEŞME SAĞLANDI

Yerli biyoteknoloji girişimi Enbiosis, Kronik Kabızlık hastalığının tedavisinde çığır açacak yeni bir yönteme imza attı. Enbiosis’in, Medipol Hastanesi bünyesindeki uzmanlardan Doç. Dr. Çiğdem Arslan ile, 18’i takip,20’si kontrol grubunda olmak üzere 38 idiyopatik (nedeni bilinmeyen kronik kabızlık grubu) kronik kabız hasta üstünde bir klinik çalışma gerçekleştirdi. Yapay zekâ teknolojisi ve kişiye özel beslenme programı ile bağırsakta bakteri dengesinin sağlandığı klinik çalışma, standart prosedürlere (ameliyat, ilaç tedavisi ve besin önerileri) kıyasla altı kat daha başarılı oldu.

Çalışma boyunca kontrol grubunda doktorun önerdiği tedavilerin yanında, altı haftalık Akdeniz tipi beslenme programı uygulandı. Takip grubu ise hastaların mikrobiyom profilinin sağlık durumunu yapay zekâ desteğiyle tespit eden Enbiosis Mikrobiyom Analizleri sonucuna göre kişiye özel beslenme planı ile takip edildi. Klinik çalışmaya başlamadan önce ve altı haftalık süreç sonunda kontrol ve takip olmak üzere tüm hastaların kabızlık durumunu değerlendirmek için "Hasta Kabızlık Değerlendirme Formu (PAC-QoL)" uygulandı. Enbiosis Mikrobiyom Terapisi ile takip edilen hastaların kabızlık anket skorları yaklaşık üç kat iyileşme gösterirken, mikrobiyom tedavisi ile takip edilen grubun kontrol grubuna kıyasla altı kat daha fazla iyileşme oranı elde edildi.

Klinik çalışmayla ilgili bir değerlendirme yapan Doç. Dr. Çiğdem Arslan, “Fonksiyonel kabızlık, hasta açısından tedavi memnuniyetinin ve hekim açısından mesleki tatminin en düşük olduğu hastalıklardan birisi. Güncel medikal ve cerrahi tedavilerle kabızlık hastalarının çok küçük bir kısmında fayda sağlayabiliyoruz. Henüz küçük bir hasta grubunda uyguladığımız mikrobiyom tedavisi ile ilgili çalışmamızın sonuçları oldukça sevindirici. Bu zor hasta grubunda çok başarılı ve tatmin edici sonuçlar aldık. Hastalarımız bir ilaç ve katkı kullanmadan, yalnızca kendi mikrobiyomlarını tanıyarak kronik kabızlıktan kurtuldular. Mikrobiyom tedavisinin kronik kabızlıkta geleceğin tedavisi olduğuna inanıyorum" dedi.

Bağırsak Ekosisteminin İyileşme Sürecini Destekleyecek Prebiyotik Geliştiriliyor

Enbiosis, yapılan klinik çalışmada elde edilen verilerden yola çıkarak, bir de kronik kabızlığa özel prebiyotik çalışması da başlattı. Şirket, bu çalışma ile kronik kabızlık problemi çeken hastaların bağırsak ekosistemini yalnızca beslenme yolu ile değil prebiyotiklerle de iyileştirmeyi hedefliyor. Bu ürünün Ağustos 2021 sonu itibarıyla hastaların kullanımına sunulması planlanıyor.