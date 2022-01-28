Yapay zekayla önemli hastalıkların tespiti kolaylaşıyor

Yapay zekanın sağlık alanlında kullanılmasının hastalık tespiti için önemli olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Özgür, insan hayatı için büyük risk taşıyan kanser gibi hastalıkların teşhisinin yapay zeka sayesinde kolaylaşacağını belirtti.

Günümüzde, yapay zekânın kullanım alanları gittikçe genişlemekte ve bu alanlarda yapılan çalışmalar da artmaktadır. Özellikle görüntü işleme alanında yapay zekânın alt disiplinlerinden biri olarak karşılaşılan derin öğrenme ve tıbbi görüntü formatlarının dijitalleşmesi sayesinde yapay zekânın sağlık sektöründe de kullanılabildiğini ifade eden İstanbul Esenyurt Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Özgür, “Her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olan kanser gibi hastalıkların önceden tespiti, sınıflandırılması ve bunların otomatikleştirilmesi ile ilgili çalışmalar tıbbi görüntülemede yapay zekâ kullanımının ihtiyacını ve önemini ortaya koymaktadır” dedi.

“Sağlıkçılar ile yapay zekâ geliştiricileri iş birliği yapmalı”

Görüntü işleme alanında yapay zekânın alt disiplinlerinden biri olarak karşılaşılan derin öğrenme ve tıbbi görüntü formatlarının dijitalleşmesi sayesinde yapay zekânın sağlık sektöründe kullanımının oldukça dikkat çekici olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Özgür, “Yapay zekânın bu alandaki kullanımı; hastaların, doktorların, klinisyenlerin, sağlık çalışanları ve yapay zekâ geliştiricilerinin katılımı ile ilerleyen bir süreçte mümkün olabilir “ifadelerinde bulundu.

“Velilere erişim de kolaylaşacaktır”

Tıbbi görüntülemede yapay zekâ kullanımının sadece dijital tıbbi görüntülerin ön işlenmesinden ibaret olmadığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Özgür,

“Elle işlenen veriler zaman ve maliyet açısından oldukça pahalıya mâl olan bir süreçtir. Bu süreç yapay zeka ile hastaların, sağlık çalışanlarının ve araştırma görevini yürüten üçüncü taraf kişi ya da kurumların lehine dönüşebilir. Geliştirilecek uygulama veya modellerin, radyolog, patolog gibi işin uzmanlarına danışılarak süreç boyunca karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmalı. Sağlık çalışanlarının bilgilerinden faydalanılıp, onların tecrübesiyle başarılı bir model ortaya konulabilir. Yapay zekanın bir diğer avantajı da elde edilecek verilere erişimde kolaylık sağlanmasıdır. Ancak tüm bunların yanımda kişisel mahremiyet kesinlikle ihlal edilmemeli” dedi.