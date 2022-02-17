banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 17 Şubat 2022
Bugün hava nasıl olacak? 17 Şubat 2022
Anayasa Mahkemesi'nden Sedef Kabaş'ın tahliye talebine ret
Anayasa Mahkemesi'nden Sedef Kabaş'ın tahliye talebine ret

Yapay kalp nakli bekleyen taksici için zamana karşı yarış

İstanbul’da taksicilik yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonrası Bursa’da tedavi gören ve yapay kalp pompası nakli yapılması kararlaştırılan 46 yaşındaki 1 çocuk babası Engin Savaş için devlet seferber oldu.

Sağlık 17.02.2022, 13:38
Yapay kalp nakli bekleyen taksici için zamana karşı yarış

İstanbul’da taksicilik yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonrası Bursa’da tedavi gören ve yapay kalp pompası nakli yapılması kararlaştırılan 46 yaşındaki 1 çocuk babası Engin Savaş için devlet seferber oldu.

Sağlık bakanlığı helikopteri ile Bursa’dan Ankara’ya nakli gerçekleştirilen taksici için yaşanan zamana karşı yarış kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da taksi şoförlüğü yapan 46 yaşındaki Engin Savaş 1,5 ay önce aracının yanında ayakta beklerken aniden fenalaşıp yere düştü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Savaş sağlık ekiplerince İstanbul’daki bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalede Savaş’ın tıkalı alan kalp damarına stent takıldı. Bir süre sonra taburcu olan Engin Savaş dinlenmek için Bursa’daki kızı Rabia Laçin’in yanına geldi. Ancak Savaş kızının evinde de rahatsızlanınca Yüksek İhtisas Eğitimi ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Engin Savaş’ın yapılan kontrolleri sonrası yapay kalp takılması kararlaştırıldı. Hastanın tedavisini yapan Doç. Dr. Fahriye Vatansever Ağca, Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan koordineli görüşmeler sonrasında hastanın Ankara Şehir Hastanesine naklini talep etti.

Doç. Dr. Ağca, "Yapay kalp pompası takılabilmesi amacıyla Ankara Şehir Hastanesi Kalp Nakil Merkezi ile irtibata geçildi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Koordinatörlüğünde hastamızı sevk ettik" dedi.

Nakil için hazırlanan Engin Savaş Sağlık Bakanlığına ait 112 ambulansı ve eğitimli personeli eşliğinde Bursa’daki hastaneden alınıp Bursa AFAD Koordinasyon Merkezindeki Hava Ambulans pistine götürüldü. Ankara’dan havalanan 112’nin ambulans helikopteri de aynı dakikalarda piste iniş yaptı. Büyük bir dikkat ve titizlikle ambulanstan alınan Engin Savaş sedye ile taşınıp helikoptere bindirildi. Başarılı şekilde nakli gerçekleştirilen hasta çok kısa bir süre içerisinde Ankara’ya ulaştırıldı.

Gözyaşları içerisinde yakınlarına veda eden Engin Savaş’ın duygu dolu anları da kameraya yansıdı. Eşi çocukları ve damadı tarafından uğurlanan Savaş helikopterin camından yakınlarına el salladı.

Kayınpederini uğurlayan 5 aylık damadı Cemil Laçin, "Hastane elinden gelen her şeyi yaptı. Doktor hanım Ankara’daki hastane ve Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçip yardımcı oldu. Nasipliymişiz ki Ankara’dan da boşta yapay kalp bulundu, bize nasip oldu. Babam 1 buçuk ay önce İstanbul’a taksicilik yapmaya gitti. Orada aracın başındayken büyük bir kalp krizi geçirdi. Özel bir hastaneye kaldırılıp stent takılmış. Daha sonra dinlenmesi için bizim yanımıza getirdik. Burada da fenalaştı. Kalp kanı pompalayamadığı için ciğerleri ödem topladı. Ciğerdeki suyu bir türlü boşaltamıyoruz. Sıkıntı bundan kaynaklıydı. 1 buçuk aydır Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altında. Tüm ilaç tedavileri yapıldı ancak yanıt vermiyor. Ciğerleri çok su toplamış. Kalpte görevini yerine getiremediği için hastaya yapay kalp nakli yapılacak. Herkesten dua bekliyoruz” dedi. Laçin ayrıca tüm sağlık personeline hastane doktorlarına ve Sağlık Bakanlığına gösterdikleri ilgiden ötürü teşekkür etti.

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Gençlerbirliği 24 30
13. Manisa Futbol Kulübü 23 29
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14