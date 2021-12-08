banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Aselsan'dan açıklama!
Aselsan'dan açıklama!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!
Aydın Valiliğinden ’tokat’ soruşturması
Aydın Valiliğinden ’tokat’ soruşturması

"Yanlış ayakkabı tercihi ganglion kistlerine neden olabilir"

Ganglion kistlerinin çoğunlukla ağrısız olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Üşen, “Bazı durumlarda kistler, eklem hareketleri ile beraber ağrıya veya bir sinire bası yaparak uyuşmaya ve karıncalanmaya sebep olabilir. El ve el bileğini sık kullanan meslek gruplarında, eklem ve tendonlarda iltihaplanması veya romatizması olanlarda daha sık görülür. Ayrıca ayaktaki ganglion kistlerine özellikle dar ve sıkı ayakkabı giyen kişilerde daha fazla rastlanır. Bir kisti iğne gibi keskin nesnelerle delmeye çalışırsanız enfeksiyon ve tekrarlama riskini artırırsınız” dedi.

Sağlık 08.12.2021, 09:32
"Yanlış ayakkabı tercihi ganglion kistlerine neden olabilir"

Ganglion kistlerinin çoğunlukla ağrısız olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Üşen, “Bazı durumlarda kistler, eklem hareketleri ile beraber ağrıya veya bir sinire bası yaparak uyuşmaya ve karıncalanmaya sebep olabilir. El ve el bileğini sık kullanan meslek gruplarında, eklem ve tendonlarda iltihaplanması veya romatizması olanlarda daha sık görülür. Ayrıca ayaktaki ganglion kistlerine özellikle dar ve sıkı ayakkabı giyen kişilerde daha fazla rastlanır. Bir kisti iğne gibi keskin nesnelerle delmeye çalışırsanız enfeksiyon ve tekrarlama riskini artırırsınız” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Üşen, ganlion kistleri hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Üşen, ganglion kistlerinin bir eklemin veya kasın kemiğe yapışan kısmı olan bir tendonun üzerinden köken alan, içi sıvı dolu kesecikler olduğunu belirterek, “Bu kistler kas iskelet sisteminin her yerinde görülebilmesine rağmen en çok el ve el bileğinde görülür. Tipik olarak el bileği sırtında, fındık büyüklüğünde, sınırları belirgin, orta sertlikte bir şişlik olarak ortaya çıkar. Bu keseciklerin içindeki sıvı, jöle kıvamında, yapışkan ve şeffaf renktedir. Ganglion kistlerinin boyutları büyüyüp küçülebilmekle beraber boyu 3 santimetreyi bulabilmektedir. Ganglion kistleri iyi huylu kistik tümörlerdir ve kötü huylu olma ihtimalleri yoktur” diye konuştu.

"Dar ve sıkı ayakkabı risk faktörüdür"

Ganglion kistlerinin sıklıkla 15 ila 40 yaş aralığında görüldüğüne dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Üşen, sözlerine şöyle devam etti: "Ganglion kistlerinin kesin sebepleri bilinmemekle beraber oluşumlarıyla bağlantılı faktörler vardır. Bunlardan biri eklem veya tendon yaralanmasıdır. Yaralanma sonrası tendon zarı veya eklem kapsülündeki küçük yırtıklardan eklem sıvısı dışarı sızar ve kiste sebep olur. El ve el bileğini sık kullanan meslek gruplarında, eklem ve tendonlarda iltihaplanması veya romatizması olanlarda daha sık görülür. Ayrıca ayaktaki ganglion kistlerine özellikle dar ve sıkı ayakkabı giyen kişilerde daha fazla rastlanır. Bunun sebebi de ayak bileğinin ön kısmında artan sürtünme ve tekrarlayan mikro travmalardır. Ganglion kistlerinin en sık belirtisi yuvarlak veya oval şekilli şişliklerdir. Şişlikler sıklıkla yumuşaktır ama uzun zamandır varsa sert de olabilir. Ganglion kistleri çoğunlukla ağrısızdır. Bazı durumlarda kistler, eklem hareketleri ile beraber ağrıya veya bir sinire bası yaparak uyuşmaya ve karıncalanmaya sebep olabilir. Ganglion kistleri genellikle fiziki muayene sonrası teşhis edilebilir. Doğru bir teşhis için öncelikle yumuşak doku mu kemik çıkıntısı mı olduğundan emin olmak için röntgen çekilir. Şüphe durumunda eklem iltihaplanması veya tümör gibi diğer hastalık ihtimallerini dışlamak için ultrason veya manyetik rezonans gibi görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Ayrıca kist sıvısından örnek alınıp laboratuvarda analiz edilmesi de tanıya yardımcıdır. Bununla birlikte şişliğin başka bir hastalığın belirtisi olmadığından emin olmak için doktorunuza danışmak her zaman en iyisidir".

"Kist takip edilmeli, telefon kullanımı azaltılmalı"

Dr. Öğr. Üyesi Üşen, ganglion kistlerinin büyük bir çoğunluğunun tedaviye ihtiyaç duymadan kendiliğinden küçülüp kaybolduğuna işaret ederek, "Ağrısız ganglion kistlerinin gerileme ihtimali yüksek olduğu için ilk yapılacak şey takiptir. Takipte kistin büyüdüğü, eklem hareketini zorlaştırdığı veya ağrıya sebep olduğu görülürse tedavi gereksinimi ortaya çıkar. Tedavi seçenekleri arasında ilk sırada ilgili eklemin splintler ile sabitlenmesi, yangıyı azaltan ilaçların kullanımı ve kistin boşaltılması yer alır. El ve el bileğinde ganglion kisti olanlarda bilgisayar ve telefon kullanım sürelerinin azaltılması önerilir. Ayak ve ayak bileğinde kisti olanlarda dar ve sıkı ayakkabı giymemesi, kistin olduğu bölgeye yumuşak pedler konulup kiste basıyı azaltması önerilir. Kistin boşaltılmasına ve diğer tedavilere rağmen tekrarlama durumlarında ise cerrahi girişimler düşünülebilir. Ganglion kistinin bulunduğu bölgeye göre lokal veya genel anestezi altında cerrahi müdahaleler yapılabilir. Bununla beraber cerrahi müdahaleler sonrası da tekrarlama ihtimali görülebilir" ifadelerini kullandı.

"Evde kisti iğneyle delmeyin, patlatmaya çalışmayın"

Ganglion kistlerine karşı internette yer alan yöntemlerden uzak durulması gerektiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Üşen, “Bir kisti iğne veya diğer keskin nesnelerle kendiniz delmeye çalışmayın. Bu tekrarlama riskini artırır ve ayrıca enfeksiyonlara neden olabilir. Kistlerle ilgili yaygın bir yanılgı, onlara büyük bir nesneyle vurmanın onları patlatacağı veya küçülteceği ve yok edeceğidir. Bu yöntem kullanıldığında tekrarlama riski çok daha yüksektir ve kendinizi yaralayabilir veya kist çevresinde enfeksiyonlara neden olabilirsiniz. Evde yapılacak en masum tedavilerden birisi kist üzerine sıcak uygulamalardır. Sıcak uygulama kist içindeki sıvının yoğunluğunu azaltıp bu sıvının lenfatik sisteme daha hızlı akmasına yardımcı olabilir. İnternette paylaşılan evde yapılan kürlerin hiçbirisinin ganglion kistlerini ortadan kaldırabileceğini veya önleyebileceğini gösteren çalışma yoktur. Ganglion kistlerinin üzerine uygulanan kürler, hiçbir etkisi olmasa dahi kistlerin kendiliğinden gerileyebilme ihtimali nedeniyle yanıltıcı olarak kürlerin etkili olduğunu düşündürebilir. Bu da paylaşımların ve kullanıcı yorumlarının basit kürlerin başarılı görünmesine sebep olmaktadır” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8