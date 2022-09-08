Yanık tedavisi gören çocuk ambulans uçakla Bursa’ya sevk edildi

Isparta’da yanık tedavisi gören 8 yaşındaki hasta çocuk, Sağlık Bakanlığı uçak ambulansı ile Bursa’ya getirildi.

12 gün önce güneş enerjisi paneli patlaması nedeniyle vücudunun yüzde 60’ında yanıklar oluşan 8 yaşındaki M.A.A, Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. M.A.A’nın tedavi süreci devam ederken hekimleri tarafından çocuk cerrahisi olan bir hastanede tedavisinin gerektiğine karar verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan araştırma sonucunda M.A.A’nın tedavisine, Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nde devam etmesi uygun bulundu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı’na ait helikopter ambulans ile Yenişehir Havalimanı’na getirildi. M.A.A, buradan da ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

M.A.A’nın tedavisine Bursa Şehir Hastanesi’nde devam ediliyor.