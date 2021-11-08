Yanık düşmanı kremin hedefi Avrupa!

İ stanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) bünyesinde, üniversitenin iki öğrencisi tarafından geliştirilen ‘Mumurgan’ adlı krem, dördüncü dereceye kadar olan yanıkları 10 günde iyileştirirken, yanık sonrası kalan iz ve lekeleri de 40 günde tamamen ortadan kaldırıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mumurgan girişimcilerinden İAÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Shanli Motiei şunları söyledi: “Biz İranlı iki çocukluk arkadaşıyız. Bir gün evde büyüklerimize özendik ve evde yemek yapmak istedik. Ancak bu denemenin sonucunda ikimizin de ellerinde yanıklar oluştu ve tedavi edilip iyileşme sağlanmasına rağmen ellerimizde izler ve lekeler kaldı. Biz de buradan yola çıktık.”

YANIK LEKELERİNİ 40 GÜNDE YOK EDİYOR

Girişimin diğer partneri İAÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Ramin Ghatari ise İran’da tıbbi kimyagerlik okuduğunu, arkadaşı Moitei sayesinde İstanbul Aydın Üniversitesi’ne geldiğini ve çalışmalarına burada devam ettiğini söyleyerek, şu ifadelerde bulundu: “Mumurgan, dördüncü dereceye kadar olan yanıkları bile, 10 günlük uygulama sonucunda tamamen iyileştiriyor. Toplamda 40 gün uygulanmaya devam edilirse de yanıklar nedeniyle ciltte iz ve leke kalmasını da önlüyor.” Imagine Tomorrow ve JAStartup gibi Türkiye’nin en önemli girişim yarışmalarından ödülle dönen ve şirketleşme sürecini tamamlayan Mumurgan ekibi, geçtiğimiz günlerde, kendilerine destek veren Genç Başarı Eğitim Vakfı yöneticilerini İAÜ TEKMER’de ağırladı. İkili, şimdi rotayı, ürünü piyasaya çıkarma yönüne ve Avrupa’daki girişim yarışmalarına çevirmiş durumda.