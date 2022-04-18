Yalova’da Göçmen Sağlığı Merkezi hizmete girdi

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında 2015 yılında imzalanmış olan SIHHAT Projesi çerçevesinde Yalova Göçmen Sağlığı Merkezi açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binasında hizmete giren Yalova Göçmen Sağlığı Merkezi’nin açılış kurdelesini Vali Muammer Erol, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ve Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Coşkun birlikte kesti.

Şu ana kadar 29 ilde bulunan Göçmen Sağlığı Merkezlerinden bir yenisinin Yalova’da faaliyete geçtiğini ifade eden Müdür Eray, şöyle konuştu:

“Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini sunacak olan Yalova Göçmen Sağlığı Merkezi bugün itibariyle 2 hekim 1 hemşire 1 hasta yönlendirme personeli ile çalışmaya başlamış olup istihdam süreci devam eden personellerin de gelişiyle sosyal çalışmacı ve psikologların da olduğu bir merkez haline gelecek ve özellikle koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri açısından pek çok fayda sağlayacaktır. Göçmen sağlığı merkezlerini, yabancı uyruklu şahısların Aile Sağlığı Merkezi olarak nitelendirebiliriz. Burada görev yapan sağlık çalışanlarımız yabancı uyruklu olup sadece yabancı uyruklu şahıslara daha iyi bir iletişim kurabilmek adına proje süresince hizmet vermek üzere istihdam edilmişlerdir. Projenin finansmanı Avrupa Birliği tarafından karşılanmaktadır.”