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Yakın Doğu Üniversitesi “Bilim Ödülleri” sahiplerini buldu

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel araştırma ve yayınlarıyla öne çıkan akademisyenlerine her yıl verdiği “Bilim Ödülleri” sahiplerini buldu. Bu yıl beşinci kez verilen ödüller, pandemi koşullarına uygun bir şekilde düzenlenen bir organizasyonla Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Doç. Dr. Murat Tüzünkan tarafından sahiplerine takdim edildi.

Sağlık 04.03.2021, 17:30
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Yakın Doğu Üniversitesi “Bilim Ödülleri” sahiplerini buldu

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel araştırma ve yayınlarıyla öne çıkan akademisyenlerine her yıl verdiği “Bilim Ödülleri” sahiplerini buldu. Bu yıl beşinci kez verilen ödüller, pandemi koşullarına uygun bir şekilde düzenlenen bir organizasyonla Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Doç. Dr. Murat Tüzünkan tarafından sahiplerine takdim edildi.

Bilim Ödülleri kapsamında, “Genç Araştırmacı Ödülü”, “Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü”, “Yayın Ödülü”, “Yayın Onur Ödülü” ve “En İyi Performans Gösteren Fakülteler” olmak üzere beş kategoride 117 araştırmacı ve öğretim elemanına ödül verildi.

Yayın onur ödülü Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un oldu

İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş “Yayın Onur Ödülü” alırken, “Genç Araştırmacı Özendirme Ödüllü” kategorisinde ise sağlık bilimleri alanında araştırma görevlisi Nazife Sultanoğlu, fen bilimleri alanında Dr. Berna Uzun, eğitim bilimleri alanında Dr. Yücehan Yücesoy, sosyal bilimler alanında ise Dr. Asra Babayiğit ödüle layık görüldü.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 2019 içerisinde yapılan akademik değerlendirmeler sonucu en iyi performans gösteren ilk üç fakülte de ödül aldı. Bu kapsamda Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Bülent Bilgehan, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Songül Vaizoğlu ile Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul’a ödül takdim edildi.

“Bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmaya devam edeceğiz”

Ödüllerin takdimi sırasında kısa bir konuşma yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, pandemi döneminde üstün bir başarı göstererek araştırmalar yürüten ve ödül alan öğretim elemanlarını tebrik etti.

Yakın Doğu Üniversitesi olarak araştırmacılara, araştırma yapabilmeleri için en uygun koşulları sunduklarını dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, “Üniversite olarak bilimsel akıl, bilimsel yöntem ve bilimsel etik ile sürdürdüğümüz araştırma ve yayın sayımız her yıl artıyor. Sayı artarken yapılan yayınların içeriğinin kalitesi ve uluslararası alandaki yeri de yükseliyor. 2020’de de Web of Science ve Scopus’ta taranan dergilerde 1.222 bilimsel makalemiz yayımlandı. Pandemi döneminde üretme azmi ve heyecanı ile çalışarak yayın üreten tüm öğretim elemanlarımızı tebrik ediyoruz” dedi.

“Öğretim üyelerimizi tebrik ediyorum”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan da Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülü almaya hak kazanan öğretim elemanlarını tebrik etti.

Yakın Doğu Üniversitesinin olmazsa olmaz özelliklerinden birinin araştırma ve yayın olduğunu belirten Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “2020’de öğretim üyesi başına düşen makale sayımız ikinin üzerine çıktı. Bu başarıya imza atan tüm öğretim üyelerimizi tebrik ederiz” ifadesini kullandı.

Mutlu ve gururluyuz

Yakın Doğu Üniversitesi “Bilim Ödülleri”nde ödül alan öğretim üyeleri de mutluluklarını dile getirdi. “Yayın Onur Ödülü” alan Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, multidisipliner bir yaklaşımla birden fazla alanla işbirliği içerisinde bilimsel üretime devam edeceklerini söyleyerek, elde ettikleri başarıdan gurur ve heyecan duyduklarını ifade etti. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, fakülte olarak imza attıkları bilimsel üretimin takdir edilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tıp Fakültesi adına ödülü kabul eden Prof. Dr. Songül Vaizoğlu ise toplum yararına bilim üretme prensibiyle araştırmalara devam edeceklerini vurguladı.

“Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü” kategorisinde ödüle layık görülen araştırma görevlisi Nazife Sultanoğlu, Dr. Berna Uzun, Dr. Yücehan Yücesoy ve Dr. Asra Babayiğit ise Yakın Doğu Üniversitesi’nin sağladığı olanaklarla araştırmalarında büyük bir destek verdiğini söyleyerek, elde edilen başarının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.
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