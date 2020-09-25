Yağmur Sarnıç'ın Eşi Emre Aşık'ı Öldürmek İçin Kiralık Katil Tuttuğu ve Cesedi Gömecek Yer Baktığı İddia Edildi

Sosyal medyada yayılan görüntüler, videolar ve ortaya atılan kan dondurucu iddiaların ardı arkası kesilmiyor ne yazık ki...

Boşanma davası açtığı gün Yağmur Sarnıç'ın çalıştığı oteli bastığını söyleyen Emre Aşık, "Emre'nin 'e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden eşini savcılığa ihbar etmiş.

Bu sırada kendisine engel olmak isteyen otel müdürü Gökhan Ersöz'ü "Emre'yi bana karşı doldurduğunu, senin de nasıl bir yavşak olduğunu çok iyi biliyorum, bundan sonra yanında değil karşındayım" diyerek tehdit etmiş Yağmur Sarnıç.

Tüm bu olanların ardından da koruma talep eden Emre Aşık, otel müdürüyle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve şu sıralar Yağmur Sarnıç'ın 8 yıl hapsi isteniyor...

Daha bittiğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz... Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı!

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre; Yağmur Sarnıç'ın, Emre Aşık'ı öldürtmek istediği yargı belgelerine girmiş. Bunun için silah temin eden ve cezaevi firarisi sevgilisi Erdi Sungur ile planlar yapan Yağmur Sarnıç'ın mezar yeri bile aradığı söyleniyor. Olaya tanık olan ve kendisinden Emre'yi öldürmesi istenen İlyas Y., Emre Aşık'a ulaşınca plan suya düşmüş. Olayla ilgili de iddianame düzenlenmiş!

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli sıfatıyla bulunan Erdi Sungur ile tanık İlyas Y.'nin aynı cezaevinde kalmaları sebebiyle tanıştıkları; İlyas Y.'nin 2019'da tahliye olduğu, Erdi Sungur'un ise sonrasında cezaevinden firar ettiği belirtilmiş.

Gölormanı Köyü'ndeki buluşmada Yağmur Sarnıç'ın, Emre Aşık'la aralarında sorun olduğunu, onu öldürmek istediğini İlyas'a söylediği, Erdi'nin de bunu desteklediği anlatılmış.

Emre Aşık'ın cesedini gömebilecekleri yer bulmasını İlyas'tan istediği, Balıklı Yaylası'na yer bakmak için yola çıktıkları, ancak kar yüzünden fazla ilerleyemeyip durdukları belirtilmiş.

Burada Yağmur Sarnıç'ın "Emre'yi öldürünce buralara gömsek, buralarda kimse yok" dediği, Sungur'un da 'Olur' diye desteklediği kaydedilmiş.

Cesedin gömüleceği yer göstermesi karşılığında İlyas'a 10 milyon para teklif ettikleri belirtilmiş.

Ancak İlyas'ın Emre Aşık'ın avukatı ile iletişime geçerek şüphelilerin polis tarafından yakalanmalarını sağladığı, bu şekilde şüphelilerin Emre Aşık'ı öldürmeye yönelik eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığı belirtilmiş...

Gerçekten okuduklarımız ve ortaya atılan iddialar karşısında şoka girdik! Gerçek mi yoksa yalan mı, zamanla öğreneceğiz...