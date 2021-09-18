Hematolog Dr. Öğr. Üyesi Aliihsan Gemici, “Mevsimsel değişimin de etkisiyle birlikte B vitamini eksikliği, nörolojik rahatsızlıklar, demans ve depresyon gibi ruh sağlığı bozuklukları, doğumsal anormallikler, kansızlık, hipertansiyon, uykusuzluk, kalp hastalığı, enflamatuar durumları ve cilt hastalıklarına neden olabiliyor” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Hematolog Dr. Öğr. Üyesi Aliihsan Gemici, B vitamini eksikliğinin kişilerde fiziksel ve ruhsal etkilerine dair açıklamalarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Aliihsan Gemici, “Vücutta B vitamini varsa sonbahar depresyonu yok” dedi.

B vitamini içeren besinlerin beslenme düzenine dahil edilmesi gerektiğini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Aliihsan Gemici, “Vitaminler, vücudun kendini yenileyip iyileştirebilmesi, büyümesi, gelişmesi ve enerji üretebilmesi için gerekli olan organik bileşiklerdir. Vücut, B12 hariç diğer B vitaminlerini ihtiyacı kadar besinlerden alır ve fazlası vücuttan uzaklaştırılır. Dolayısıyla, B vitamini vücutta depolanmadığı için düzenli olarak alınması önemli” diye konuştu.

10 belirtiyle alarm veriyor

B vitamininin vücut fonksiyonlarındaki önemini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Gemici, “B vitamini beyin, sinir, kalp, mide, bağırsak ve kas fonksiyonlarında önemli role sahip. Eksikliğinde ise deri döküntüleri, ağız çevresinde yara ve çatlaklar, dudaklarda pullanma, zayıflık, halsizlik, sinirlilik, karın krampları ve mide bulantısı, ishal veya kabızlık gibi bağırsak sorunları, el ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, stres olmak üzere vücut, bu 10 belirtiyle alarm veriyor” şeklinde konuştu.

B vitamininden en zengin gıdalar

B12 vitamininin daha çok et ve süt ürünlerinde bulunduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Gemici, B vitamini deposu olan besinleri şöyle açıkladı:

“Karaciğer, tavuk ve kırmızı et; doğal B vitamin kaynaklarıdır. Hemen hemen tüm B vitamini çeşitleri kırmızı et ve tavuk çeşitlerinde yer alır. Soya sütü gibi soya ürünleri, ton balığı ve uskumru gibi balık çeşitleri, barbunya ve nohut gibi fasulye çeşitleri de B vitamini açısından zengindirler. B7 ve B9 vitaminleri ise meyve ve sebzelerden elde edilir.”