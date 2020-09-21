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Vücut ve beyin egzersizleri alzheimer riskini azaltıyor

UZMANLAR, DENGELİ BESLENME, VÜCUT VE BEYİN EGZERSİZLERİNİN ALZHEİMER HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTTIĞINI SÖYLEDİ.

Sağlık 21.09.2020, 11:28
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Vücut ve beyin egzersizleri alzheimer riskini azaltıyor

Uzmanlar, dengeli beslenme, vücut ve beyin egzersizlerinin alzheimer hastalığı riskini azalttığını söyledi.

Alzheimer hastalığı ileri yaslarda ortaya çıkan bir demans (bunama) çeşididir. Yaşlanma ile ılımlı seviyede unutkanlık görülebilir. Değişimlerin günlük hayatı etkileyecek boyutta olmadığını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, “Ancak, ailenizdekiler değişimi fark edebilir, bu tabloya hafif kognıtıf bozukluk denir. Bu hastaların ancak düzenli takipleriyle unutkanlık tablosu gelişip gelişmeyeceği belirlenebilir. Alzheimer hastalığı, öncelikli hafızada, sonrasında beynin bütün bilişsel fonksiyonlarında ilerleyici kayıpla karakterize bir hastalıktır. 65 yaş üzerindeki grubun yüzde 2-4’ünde, 85 yaş üzerinde ise yüzde 20’sinde görülmektedir” dedi.

Alzheimer hastalığının kesin sebebi tam bilinmemekle birlikte kalıtsal faktörler, asetilkolin azalması, beyin dış yüzeylerinde anormal protein birikimi ve buna bağlı hücre kaybı, hücreler arası iletilerin kaybolması yer almakta olduğunu belirten Aygün, “Alzheimer hastalığı yavaş ilerleyen ve sinsi bir hastalıktır. Evvela kısa süreli unutkanlıklarla başlar. Hasta yavaş yavaş yediklerini, eşyaları koyduğu yerleri unutur. Hastalık ilerledikçe kişinin günlük işleri aksamaya baslar. Sorduklarını tekrar sorar, çevre ile iletişim kurma yeteneğini kaybeder. Yakınlarını tanıyamaz olur, psikolojik olarak etkilenme başlar ve içine kapanık bir hale gelir. Kendi öz bakımda ihtiyaçlarını karşılayamaz ve en sonunda yatağa bağımlı hâle gelir” diye konuştu.

Alzheimer hastalığının teşhisi için nörolojik muayene, psikolojik değerlendirme ve demans tablosu oluşturacak diğer sebeplerin dışlanması için radyolojik tetkik, beyin görüntülemesi ve kan tetkikleri yapılması gerekli olduğunu belirten Aygün, “Sağlıklı ve dengeli beslenme, E, B ve C vitaminleri, folik asit, omega-3 ağırlıklı beslenme, Akdeniz diyeti, beyin ve vücut egzersizleri ile hastalık riskini azaltmak mümkündür. Hastalığın kesin tedavisi olmamakla birlikte erken teşhis çok önemlidir. Hastalığa eşlik eden davranış ve kişilik değişiklikleri takip edilmeli, uyku ve yeme düzeni kontrolü sağlanmalı ve psikiyatrik yardımla tedavi desteklenmelidir. Hastanın ilerleyici seyri düşünüldüğünde hasta ve yakınları için ileriye dönük planlar yapılmalıdır” dedi.

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