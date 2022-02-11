Vücut peelingi nedir? Ballı sütlü vücut peelingi'nin vücuda yararları nelerdir?

Vücut peelingi, ölü deriyi çıkarmak ve altındaki sağlıklı, ışıltılı cildi ortaya koymakta oldukça etkili bir işlem. Cilt zamanla, nemsiz kalmasından, dar giyisilerden ve benzer birçok etkenden pul pul dökülmeler yaşar. Peeling ile bu dökülmeleri temizleyerek, yumuşak bir cilde kavuşturur. Ölü derileri atıp kirden arındırmak için Ballı & Sütlü Vücut Peelingi duş esnasında kullanmak etkili oluyor.

Sinoz tarafından üretilen ballı sütlü vücut peelingi, içerisinde bulunan bal özü ve süt proteini ile yoğun nemlendirici ve besleyici etkisi cildinize canlılık ve parlaklık kazandırmaya yardımcı oluyor. Bal ve sütün yoğun ve rahatlatıcı kokusu terapi etkisi de yapıyor. Cildinizi yoğun olarak nemlendirirken, bacak ve kollardaki batık ve pütürlü görünümü engellemeye destek oluyor.