Vücudunuzdaki Yağ ve Kas Oranına Dikkat!

Şehir yaşamında ağırlıklı olarak kapalı alanda vakit geçirilmesi, masa başı çalışmanın çoğunlukta olması, yoğun iş temposunda spora zaman bulunamaması ve yanlış beslenme, yağlanmayı arttıran faktörler arasında yer alıyor. Kalp ve damar sağlığı için uzmanlar vücuttaki aşırı yağlanmanın olumsuz etkisine dikkat çekerken, sağlıklı yaşam için dengeli yağ-kas dağılımını öneriyor.

Vücuttaki yağ-kas dengesinin korunması için günlük hareket miktarının arttırılması, kısa mesafelerde araç kullanımı yerine yürüyüş yapılması, günlük rutinde hafif egzersizlere yer verilmesi ve mümkünse düzenli olarak bir spor aktivitesi ile ilgilenilmesi tavsiye ediliyor.

Vücudumuzdaki yağ-kas oranının korunmasında dengeli beslenme son derece önem taşıyor. Beslenme rutininde sağlıklı yağlara yer verilmesi bütünsel sağlığın korunmasına yardımcı oluyor. Ayrıca uzmanlar protein, yağ ve karbonhidrat alımının dengelenmesini önerirken işlenmiş ve paketli yiyeceklerin tercih edilmemesi konusunda uyarıyor.

Bütünsel sağlığını desteklerken dengeli beslenmesine önem verenler, çoklu doymamış yağ asidi Konjuge Linoleik Asit (CLA)in doğal kaynağı Zade Vital Aspir Yağı'nı egzersizlerinden önce almayı tercih ediyor.