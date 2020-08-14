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Vücudunuzda uyuşma, karıncalanma ve yanma varsa dikkat

HERHANGİ BİR SİNİR TELİNİN HERHANGİ BİR SEVİYEDE BASIYA UĞRAMASI, DOLAŞIMIN BOZULMASI ZEDELENMESİ DURUMUNA TUZAK NÖROPATİT DENDİĞİNİ AKTARAN ESKİŞEHİR ÖZEL ÜMİT BATIKENT HASTANESİ NÖROLOJİ UZMANI DR. HASAN AKDEMİR, BUNUN VÜCUDUN FARKLI BÖLGELERİNDE GÖRÜLEBİLECEĞİNİ AKTARDI.

Sağlık 14.08.2020, 13:02
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Vücudunuzda uyuşma, karıncalanma ve yanma varsa dikkat

Herhangi bir sinir telinin herhangi bir seviyede basıya uğraması, dolaşımın bozulması zedelenmesi durumuna Tuzak Nöropatit dendiğini aktaran Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Hasan Akdemir, bunun vücudun farklı bölgelerinde görülebileceğini aktardı.

Tuzak nöropatitin; sinir sıkışması veya zedelenmesi olarak da tanımlanabildiğini aktaran Akdemir, “Uyuşma, karıncalanma ve ateş basması gibi şikayetler en belirgin tuzak nöropatit belirtileridir. Bunun sonraki aşaması sinirlerin zedelenmesi ve kas kayıplarının yaşanmasıdır” diye konuştu.

En sık karşılaşılan tuzak nöropatitin; Karpal Tünel Sendromu olduğunu dile getiren Akdemir, “Bunun oluşmasının başlıca nedeni; teknolojik cihazların yoğun bir şekilde kullanılmasıdır. Basit bir sinir sıkışmasından dolayı avucunuzda eşyayı tutamayacağınız bir duruma gelebilirsiniz çünkü zamanla kaslar da erir” dedi.

AĞRI KESİLDİYSE DİKKAT!

Vücutta boyundan başlayıp aşağıya kadar tuzak nöropatit gelişebileceğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Akdemir, “ Boyunda fazladan servikal kod, köprücük kemiğinin altında tümör veya kistik bir yapı nedeniyle veya damarsal yapı genişlediğinde buradan geçen siniri baskılar ve sinir tuzakları oluşabilir, uzun süre dirseğinizi masaya dayarsanız, bileğinizi dayarsanız buralarda da sinir tuzaklanmaları olabilir” ifadelerini kullandı.

Bunun tedavisi önemsenmez veya sorun anlaşılmazsa zamanla kas kaybı yaşanacağına dikkat çeken Dr. Akdemir, “Özellikle ev işleri, el işleri gibi faaliyetler fazlaca yapıldığında ve dinlenme yeterli olmadığında, zamanla ağrı sızı kesilince hasta sorununun geçtiğini düşünür ancak aslında durum böyle değildir, sinirler artık öldüğü için işaret vermez ve dolayısıyla ağrı hissedilmez. Ve sinirler öldükten sonra kaslar de erimeye başlar ve en sonunda kişi artık o uzvunu kullanamamaya başlar, örneğin elinde oluşmuşsa artık eşyaları tutamamaya başlar” şeklinde konuştu.

ÖNCE KORUMAK GEREKİYOR

Sinir zedelenmelerinde öncelikle korumanın çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Hasan Akdemir, şunları kaydetti:

“Yaptığımız işe uygun ortopedik ve ergonomik ürünler kullanmaya özen göstermeliyiz. Hastada ağrı, uyuşma, yanma -belli aralıklarla da olsa- görüldüğünde bir Nöroloji uzmanına görünmelidir. İnsanların vücudunu iyi dinlemeleri gerekiyor, onun bize verdiği sinyalleri dikkate almalıyız, uyuşma, karıncalanma ve seyirme şeklinde olabiliyor bu sinyaller, bunu takip edip uzman bir doktora görünmeleri gerekir, bu sinyaller basit bir sinir sıkışması olabileceği gibi, bir kemik tümörü de olabilir.”

DAR PANTOLON GİYMEYİN

Tetkik ve tanı sonrasında tedavi şekline karar verdiklerini dile getiren Dr. Akdemir, şöyle konuştu:

“Hastanın sinir zedelenmesi teşhis edilerek seviyesi belirlenir. Hastaya öncelikle koruyucu önlemler sunuyoruz, kişinin yaptığı işe uygun ergonomik ve ortopedik ürünler kullanmasını öneririz. Masa başı iş yapan birinin; bilek koruyucu mousepad veya ergonomik klavye kullanması gibi. Bu kişilerin ağır bileklikler ve saat kullanılmasını da önermiyoruz. Kasık bölgesinde de sinir sıkışmaları yaşanabilir, geniş pantolon giyilmesi, fazla kilolardan kurtulunması gerekir. Bazı durumlarda kişilerin bacak bacak üstüne atmamalarını, namaz kılarken diz üstünde durmamalarını önerebiliyoruz. Ayak parmak ucundan ayak bileğine dize kadar uzanan ağrılar da sinir sıkışması belirtisi olabilir, bu durumda da öncelikle ortopedik ayakkabı öneriyoruz, topuklu giyilmemesini, yumuşak topuklu ayakkabı giyilmesini istiyoruz. Bu tür kolay önlemlerle hastalar çoğunlukla şikâyetlerinden kurtulabiliyor.”

AMELİYATLAR LOKAL ANESTEZİ İLE KISA SÜREDE YAPILIR

Durum önemsenmeyip sorun orta ve ileri düzeye geldiğinde daha farklı tedavi yöntemleri devreye girdiğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Akdemir, “Orta seviyedekiler ameliyattan fayda görebilirken, ileri seviyede artık işlevin geri gelmesi olanağı kalmıyor” şeklinde konuştu.

Tuzak nöropatitlerde öncelikle korumanın çok önemli olduğunun altını çizen Dr. Akdemir, sonrasında egzersiz, artı ilaçların devreye girdiğini aktardı. Hastalara bazı durumlarda B12 vitamini takviyesi de yapabildiklerini dile getiren Dr. Hasan Akdemir, “Tüm bunlara karşın tedavi olmazsa, fizik tedavi öneriyoruz bununla da sonuç alınmazsa cerrahi müdahale devreye giriyor, bu ameliyatlar basittir ve hayati risk taşımaz, korkulacak ameliyatlar değildir, genelde lokal anestezi ile yapılır ve 10 dakika gibi kısa sürelerde sonlanır. Hasta ile sohbet ederken hasta hissetmeden ameliyat başlar ve biter” dedi.

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