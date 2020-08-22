Virüsten korunmak için el temizliği önemli

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) solunum yolu ile bulaşması sebebiyle maske ve sosyal mesafe kuralları hayatî önem arz ederken, virüslü nesnelere temas yoluyla da bulaşabildiği için el temizliği de bir o kadar öne çıkıyor. Diğer yandan hijyen ürünlerinin sık kullanımı, deri bariyerini ve deri yapısını bozarak; deri kuruluğu, alerjik temas egzaması, irritan temas egzaması gelişimine sebebiyet verebeliyor. Uzm. Dr. Elif Irmak Yazıcı, herhangi bir deri rahatsızlığı oluşmadan, koronavirüsten korunmak için yapılması gerekenleri sıraladı. Ellerin bilhassa ortak alanlarda bulunduktan sonra, yemeklerden önce, öksürdükten veya hapşırdıktan sonra, tuvalet kullanımı sonrasında 20 saniye boyunca iyice yıkanması gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Yazıcı , “Eller ılık su ile yıkanmalı; sabun olarak ‘’Sindet" adı verilen normal deri pH’sına yakın (5.5-7), deride tahriş ve kuruluk yapmayan temizleyiciler kullanılmalıdır. Sabun ve su yoksa, ellerde gözle görülür bir kirlenme olmaması halinde, alkol bazlı el dezenfektanları 20 saniye boyunca ellere sürülebilir. Temizlik ürünü artıklarının kalmaması için takılar, el yıkama işlemi öncesinde mutlaka çıkartılmalıdır. Elleri yıkadıktan sonra, deri ovalamadan nazikçe kurulanmalıdır” dedi.



El yıkandıktan veya dezenfektan kullandıktan hemen sonra veya gerekli görülürse gün içinde birkaç kez kokusuz, hipoalerjenik ve yağ bazlı nemlendiriciler uygulanabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Yazıcı, bu işlemin derinin bariyer özelliğini korumak ve anormal deri reaksiyonlarını önlemek için yapılması gereken en önemli adımlardan biri olduğunu belirtti.

Covid-19 bulaşma ihtimaline karşılık sık sık uygulanan yüzey dezenfeksiyonu işlemleri sırasında yapılması gerekenleri anlatan Elif Irmak Yazıcı, “Kauçuk içermeyen neopren veya nitril eldivenler giyilmeli, kimyasallar ile doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Koruyucu eldivenleri çıkarttıktan sonra eller yıkanıp nemlendirilmelidir. Ellerin ter dolayısıyla ıslanmasına izin vermeden sık aralıklarla eldivenler değiştirilmeli; eldiven içerisine su ve kimyasal girmesine izin verilmemelidir” şeklinde konuştu.