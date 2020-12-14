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Virüsten kaçarken obeziteye yakalanmayın

Günlük yaşamı olumsuz etkileyen ve toplumu yeniden evde vakit geçirmeye zorlayan korona virüsü, özellikle çocuklar ve gençleri hareketsiz bıraktı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Programı Öğretim Görevlisi Hakan Yıldız, gençlerde ve çocuklarda dışarı çıkma kısıtlamalarıyla birlikte oluşan hareketsiz yaşamın; obezite, kasların güçsüzleşmesi, boyun tutulmaları, bel ağrıları ve duruş bozukluklarına neden olabileceğini söyledi.

Sağlık 14.12.2020, 10:57
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Virüsten kaçarken obeziteye yakalanmayın

Günlük yaşamı olumsuz etkileyen ve toplumu yeniden evde vakit geçirmeye zorlayan korona virüsü, özellikle çocuklar ve gençleri hareketsiz bıraktı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Programı Öğretim Görevlisi Hakan Yıldız, gençlerde ve çocuklarda dışarı çıkma kısıtlamalarıyla birlikte oluşan hareketsiz yaşamın; obezite, kasların güçsüzleşmesi, boyun tutulmaları, bel ağrıları ve duruş bozukluklarına neden olabileceğini söyledi.

Covid–19 pandemisiyle birlikte bir yıla yakın süredir belli belirsiz zamanlarda evlere kapanıldığını, son dönemde vakalardaki artış nedeniyle bireysel ve toplumsal önlemlerin arttığına dikkat çeken İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Programı Öğretim Görevlisi Hakan Yıldız, bu süreçte insanların hayatlarına evde spor ve egzersizi eklemesi gerektiğini söyledi.

Okullarda eğitimin yüz yüze olmaması, çocuk ve gençlerin dışarı çıkma kısıtlamalarıyla eve kapanmasının hareketsiz bir yaşama neden olduğunu vurgulayan Yıldız, “Çağın önemli vakası haline gelen ekran bağımlılığının yanı sıra online eğitimler, çocuklarımızın ve gençlerimizin uzun süre sabit şekilde, ekran başında vakit geçirmelerine neden oluyor. Bu da obezite, kasların güçsüzleşmesi, boyun tutulmaları, bel ağrıları ve duruş bozuklukları gibi rahatsızlıklara yol açıyor. Tüm bu olumsuz etkileri azaltmanın ya da ortadan kaldırmanın yolu ise sporu bir yaşam biçimi haline getirme ve düzenli egzersiz yapmaktan geçiyor” dedi.

Ders aralarında basit esneme hareketleri

Ailelerin, pandemi döneminde dışarı fazla çıkamayan ve eğitimlerini evde sürdüren çocukların harekete geçmeleri için onları özendirecek ve keyif almalarını sağlayacak aktiviteler oluşturmasının yararlı olacağını belirten Yıldız, şu önerilerde bulundu:

“Birey hangi yaşta olursa olsun spor motive eder, enerjiyi yeniler, vücuda daha fazla oksijen yollayarak beynin çalışma kapasitesini artırır. Ebeveynlerimiz çocukların keyif almalarını sağlamak ve onları özendirmek için kendileri de sürece katılarak planlama yapmalı. Çocuklar güne mutlaka egzersiz hareketleri yaparak başlamalı. Önce baş ve boyunu zorlamadan öne arkaya, sağa sola esneme hareketleriyle başlanmalı, sonra kollar ve bel, sonra da bacaklar çeşitli yönlerde hareket ettirilerek sabah egzersizleri yapılmalı; ayrıca ders aralarında da mutlaka ekran başından kalkmak ve basit esneme hareketleri yapmak önemli. Sağa ve sola yay gibi esneme hareketleri, uzun süre hareketsizlikten kaynaklı duruş bozukluğu ve bel ağrılarına iyi gelecektir.”

Egzersizler dışında süresi 60 dakikadan az olmayan spor faaliyetlerinin yapılması gerektiğini ifade eden Yıldız, “2-8 yaş arası çocuklar için oyun ya da müzikli dans, onların hem eğlenmesini hem de egzersiz yapmasını sağlayacaktır. 10-18 yaş arasında çocuklarımız da yoga, ip atlama, mekik ve şınav çekme, plank, squat, ev tipi basket potasıyla basketbol oynama, boks hareketleri, barfiks, dans etme, yerinde koşma, atlama zıplama gibi kemik güçlendirecek hareket ve spor alanlarına yönlendirilebilir. Halk oyunları oynama, evin yapısının uygun olması durumunda bağ bahçe işleriyle uğraşabilir, zumba, pilates yapabilirler. Vücudun hareket etmesini sağlayıcı başka spor aktiviteleri ile çocuklarımız, evde geçirilen sürenin uzamasıyla fiziksel aktiviteden geri kalmayacaklar ve gelişimleri hızla devam edecektir” dedi.
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