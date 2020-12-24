Virüste yeni tedavi umudu lama...

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Ulusal Sağlık Enstitüsü'ndeki (NIH) bilim insanları, geliştirme ve alpaka gibi hayvanlarda bulunan nano antikorların Kovid-19 tedavisinde ve virüsü önlemede kullanılabileceği keşfetti. Araştırmayı yürüten bilim insanları, lama, alpaka ve deve gibi hayvanlarda bulunan 'NIH-CoVnb-112' olan insanlardakilara oranla daha küçük boyutta, bu kapsamda korona virüs tedavisinde ve önlemede etkili ifade ifade etme.

ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Laboratuvar deneyleri, Cormac adlı lamadan deney nanounun, Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2'nin proteinine yapıştığını ve etkisiz hale getirdiğini gösterdi. Araştırmayı yürüten ekipten Profesör David Brody, "Bu anti-Kovid-19 antikorunun (lama nano! Bu nano antikorların doğal olarak deve, lama ve alpaka gibi hayvanların yazım sistemi tarafından üretildiği ifade edildi. Bilim insan ortalama olarak, insan antikorunun yaklaşık onda biri ağırlığında olduğunu, ayrıca daha ucuz ve mühendisliği daha kolay olduğunu vurguladı. İngiltere de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ekiplerin, salgını yardımcı yardımcı lama nano pisliklerini paylaşıldı.

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