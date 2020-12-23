VİRÜSLERİN BİR NUMARALI SAVAŞÇISI OLAN PROPOLİS’TE “ARI MUCİZESİ” İLE “NANO PROPOLİS” ÇAĞI BAŞLADI!

Düzce Üniversitesinde görevli "Arı Mucizesi Akademi" üyeleri insan sağlığına sayısız faydası olan propolis’ten yeni ürünler geliştirdi. Arı Mucizesi propolis ürün ailesi, damla, pastil ve softjel formda satışa sunuldu. Propolisi elde ederken gerçekleştirilen en önemli inovasyon gerçekleşti ve propolis alkolsüz olarak, özgün teknoloji ile özütlendi ve tamamen saf ve etki seviyesi çok yüksek olan bir ürün edildi. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) alanında Türkiye'deki tek pilot üniversite olan Düzce Üniversitesi laboratuvarlarında analiz edilip üretilmekte olan ürünler ile propolis ve içeriğindeki zeytin yaprağı ekstratı ve bor’dan en üst düzey fayda hedefleniyor.

Düzce Üniversitesi laboratuvarlarında hammaddeden son ürüne kadar tüm üretim süreçleri analiz edilen propolis ürünleri ile propoliste yeni bir çağ başladı. “ Arı Mucizesi” propolis damla, softjel ve pastil formları zeytin yaprağı ekstraktı "oleuropein", bor, çinko, D3 vitamini, C vitamini ile zenginleştirildi ve “nano propolis” olarak daha güçlü ve daha etkili bir içerikle satışa sunuldu. Arimucizesi.com üzerinden ve seçkin eczanelerden satışa sunulan Arı Mucizesi ürünleri özellikle pandemi döneminin başrolündeki yardımcılardan biri olan propoliste “Doğasında bilim var” dedi ve bilim insanlarından oluşan "Arı Mucizesi Akademisi" ile “APİTERAPİ” alanında yeni bir çağ başlattı.

“VİRÜSLERİN BİR NUMARALI SAVAŞÇISI OLAN “PROPOLİS” VE İÇERİĞİNDEKİ

ZEYTİN YAPRAĞI EKSTRATINDAN EN ÜST DÜZEY FAYDA HEDEFLENİYOR”

Akademisyenler, bilim insanları, doktorlar ve eczacılardan oluşan Arı Mucizesi Akademisi’nden yapılan açıklamada, propolis ve içeriğindeki zeytin yaprağı ekstraktından (oleuropein) en üst düzey faydayı elde edebilmenin hedeflendiği dile getirildi. Eczanelerden ve online satış yerlerinden ulaşılabilecek yeni ürünler, propolisli damla, pastil ve softjel (yumuşak kapsül) formda satışa çıktı.

“Arı Mucizesi Akademi”nin Başkanı ve aynı zamanda Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, “Türk akademisyenlerin öncülüğünde yeni bir propolis çağı başlıyor. Yeni ürünlerimiz ‘Arı Mucizesi’ markası ile satışa çıktı. Antikoksidan özelliği ile özellikle pandemi döneminde de virüslerin bir numaralı savaşçısı propolis'i zeytin yaprağı ekstraktı oleuropein, çinko, D3 vitamini, C vitamini ve bor ile daha güçlü hale getirdik. Propolisin alkol ve su yerine zeytin yağında özel teknoloji ile ekstraksiyonu (çözülmesi) karşılaştırmalı analizlerimize göre propoliste daha etkili ve faydalı sonuçlar vermiştir” dedi.

ARI MUCİZESİ ÜRÜNLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LABORATUVARLARINDA ANALİZ EDİLİP, ÜRETİLMEKTE!

Arı Mucizesi propolis ürün ailesi, "Arı Mucizesi Akademi" üyeleri tarafından geliştirilirken ham maddeden son ürüne kadar tüm süreçlerde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) alanında Türkiye'deki tek pilot üniversite olan Düzce Üniversitesi laboratuvarlarında analiz edilip üretilmekte. "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında pilot üniversite seçilen ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında Türkiye’deki tek pilot üniversite olan Düzce Üniversitesi laboratuvarlarında analiz edilen ve üretilen “Arı Mucizesi” ürünleri ile propolis ve içeriğindeki zeytin yaprağı ekstraktı ile bor’dan en üst düzey fayda hedefleniyor.

DOĞANIN ŞİFASI BU ÜRÜNLERDE SAKLI!

Ürünlerde çözücü olarak alkol ya da su bazlı ürünler yerine sağlığın ve şifanın kaynağı zeytin yağı kullanıldığını belirten "Arı Mucizesi Akademisi" kurucularından olan ve aynı zamanda Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, “Düzce Üniversitesi laboratuvarlarında geliştirdiğimiz ve üretiğimiz “Arı Mucizesi” propolis ürünlerimizi zeytin yaprağı ekstraktı oleuropein, çinko, D3 vitamini, C vitamini ve bor ile daha güçlü hale getirdik. Bu sayede “APİTERAPİ” alanında yeni bir çağ başlattık. “Arı Mucizesi” ürünleri içerisine bolca iyilik sığdırdık. Özgün formül, yüksek teknoloji ürünü üretim ve kolay tüketim özelliği ile Arı Mucizesi Akademi olarak yeni bir propolis çağı başlattık. Hem teknikler hem de içerikler konusunda “ Dünya standartlarında ” inovatif bir üretim gerçekleştirerek form, içerik ve etki bakımından yenilikçi ürünlerimizi tüketicinin sağlığına sunuyoruz" dedi.

KOVİD-19’A ETKİLERİ: 5 BİN 115 ARICI VE AİLELERİ VİRÜSE YAKALANMADI

Özellikle pandemi döneminde bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, “Dünyada yapılan bilimsel araştırmaları ve makaleleri uzun süredir takip edip inceliyoruz. Bunlardan en çarpıcı olanı Wuhan’da yapılan akademik çalışmadır. Bu çalışmaya göre virüsün ilk çıkış noktası olan Çin’in Hubei eyaletindeki 5 bin 115 arıcının ve ailelerinin virüse yakalanmadığı ve bağışıklık sistemlerinin oldukça güçlü olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma bizim için büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Çalışmalarımıza bu doğrultuda hız vermiş bulunmaktayız. Sadece Kovid-19 için değil bundan sonra olabilecek pandemi düzeyindeki hastalıklar için de propolisin vücudun savunma sistemlerini destekleyici gücü üzerinde duruyoruz” ifadelerini kullandı.

AĞIZ VE BURUN SPREYİ DE YAKINDA SATIŞTA!