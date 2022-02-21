Virüslere ve bakterilere karşı hijyenik çözümler giysilere taşınıyor!

İsviçre merkezli hijyen teknolojisi şirketi Livinguard AG, yine İsviçre merkezli tekstil uzmanı TEXTILCOLOR AG ile ortaklık yaptığını duyurdu. Bu ortaklık kapsamında, Livinguard teknolojilerinin 50’den fazla ülkeye ulaştırılması hedefleniyor. Tüketicilerin sağlık ve hijyene her zamankinden daha çok önem verdiği dönemde bu ortaklık, Livinguard’ın koku kontrolü için sunduğu inovatif antibakteriyel ve antiviral çözümlerini TEXTILCOLOR’ın global erişim gücü ve tekstil uzmanlığıyla birleştirerek tekstil endüstrisinde yeni bir standart yaratıyor.

Livinguard, kokulara neden olan ve hastalıkların bulaşmasını sağlayan bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmaların önlenmesi için sürdürülebilir ve patentli çözümlerin lider üreticisi olarak biliniyor. Portföyü, kalıcı koruma sağlayan dünyanın ilk biyosit içermeyen teknolojisini içeriyor. Gelişmiş teknolojisinin SARS-Cov-2 virüsünü yüzde 99,9 oranında yok ettiği kanıtlanan Livinguard, sürekli olarak kendini dezenfekte etme özelliğine sahip inovatif, yüksek kaliteli hijyen ürünleri üreticisi olarak itibarını artırmaya devam ediyor.

İsviçre merkezli, tekstil kimyası alanında uzman TEXTILCOLOR, dünyada 50’yi aşkın ülkede tekstil endüstrisine yardımcı maddeler, boyar madde çözümleri, danışmanlık ve ileriye yönelik tekstil ürün geliştirme hizmetleri sunuyor. TEXTILCOLOR bu yeni ortaklıkla, Livinguard öncülüğünde geliştirilen antiviral, antibakteriyel ve kokusuz çözümlerle tekstil alanındaki bilgi birikimini artırmayı ve dağıtım ağını genişletmeyi hedefliyor. Böylece tekstil üreticileri için sıra dışı performans sağlayan teknolojilerle yeni fırsatlar yakalamayı amaçlıyor.

Livinguard CEO’su Sanjeev Swamy, bu ortaklıkla ilgili çok heyecanlı olduklarını dile getirerek şunları paylaştı: “Bu ortaklık, iki şirketin uzmanlığını bir sinerji içinde birleştirerek büyük bir avantaj sağlıyor. Bizim inovatif teknolojilerimiz, Ar-Ge çalışmalarımız ve teknik bilgimiz, TEXTILCOLOR’ın tekstil alanındaki tecrübesi ve global erişim ağıyla birleşiyor. Güçlü ortaklığımız sayesinde tüm dünyadaki müşterilerimize kapsayıcı ve son teknoloji tekstil çözümleri sunmayı amaçlıyoruz.”

TEXTILCOLOR CEO'su Detlef Fischer ise ortaklıkla ilgili şunları söyledi: “Tekstil endüstrisinde tanınmış bir partner olarak, Livinguard’ın başarılı ekibini desteklemekten gurur duyuyoruz. Teknoloji odaklı, daha güvenli ve daha hijyenik bir ortam için ihtiyaç duyulan sürdürülebilir, çevre dostu ve modern tekstil kimyasal çözümlerini hep birlikte sağlayacağız. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak ve sağlıklı bir gelecek sunmak için her iki şirketin güçlü yönlerini birleştiriyoruz.”

Livinguard teknolojisi sürekli artan kirlilik, patojen ve benzeri tehditler karşısında çeşitli endüstrilerin yanı sıra medikal sektörde de yüz maskeleri, kişisel ve meslekî koruyucu giysiler, su filtreleri gibi donanımların üretiminde kullanılıyor.