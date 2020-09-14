Virüs ve bakteriye karşı ampul geliştirdi

Kısa dalga boylu UV ışığı yüzeylerdeki bilinen her türlü virüsü ve bakterileri öldüren sistem, ilk etapta Çin’in Wuhan ve Pekin kentlerinde hastanelere kurulmaya başlandı. %99.9’luk bir güvenirlik oranı ile virüs ve bakterileri yok ettiği Çinli otoritelerce de onaylanan OSRAM’ın UV-C sistemi, uluslararası kullanım lisansıyla birlikte hastane ve kamusal alanlar gibi sirkülasyonun yoğun olduğu yerlerde virüslere karşı dezenfeksiyon sağlıyor.

Aydınlatma teknolojisinde dünyanın önde gelen şirketlerinden OSRAM, uluslararası kullanım onayını almasının ardından hava ve yüzey dezenfeksiyonu için tüm dünyaya UV-C sistem tedarikine başlıyor. OSRAM’ın UV-C HNS lambaları 253.7 nm dalga boyunda çalışıyor ve %99.9’luk bir güvenirlik oranı ile virüs ve bakterileri yok ediyor. Koronavirüse karşı etkisi de kanıtlanan UV-C sisteminden 2 bin adet Çin’in Wuhan ve Pekin kentlerinde hastanelere kurulmaya başlandı. İnsanların zararlı UV-C ışığından etkilenmesini engellemek için akıllı sensörler de eklenebilen OSRAM AirZingTM serisi, hastaneler ve yoğun insan trafiğine sahip tesislerde, eğitimli personelin büyük ve geniş alanları kolaylıkla dezenfekte etmesini sağlıyor. OSRAM halihazırda Çin’deki bakımevlerine de 10 bini aşkın ürün gönderdi.

OSRAM Türkiye CEO’su Can Dikmen ,“Koronavirüse karşı verdiğimiz küresel savaşa önemli bir katkıda bulunmak için UV-C dezenfeksiyon sistemlerinin üretim hacmini artırdık. Var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Önceliğimiz her zaman çalışanlarımızı korumak ve onlara da bu zor koşullarda gösterdikleri bağlılıktan ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

UV-C ışığı mikropları öldürüyor

Bakteri ve virüs gibi mikroorganizmaların çekirdeklerinde, DNA/RNA’nın içeriğinde kimyasal bir bileşen olan timin bulunuyor. Bu element, 253.7 nm’ye kadar olan dalga boyundaki UV-C ışığını emerek, hücrenin çoğalmasını ve hayatta kalmasını engelliyor. V-UV ışığı (185 nm) da mikroorganizmaları öldürmede kullanılsa da insan sağlığına zararlı ozon oluşturduğundan, ozonsuz UV-C sistemi daha güvenilir olmasıyla öne çıkıyor.

UV-C ışığı gözle görülmüyor ve bu nedenle insan cildinde ciddi yanıklara sebep olabiliyor. Bu nedenle AirZing PRO’yu akıllı sensörlerle geliştiren OSRAM, kızılötesi sensörü ile sistemin odadaki insan varlığını algılamasını sağlıyor. Odaya aniden birisinin girmesi halinde gözde ve ciltte hasar oluşmasını engellemek için hemen çalışmayı durduran bu sistemi sadece eğitimli personelin kullanması öneriliyor.