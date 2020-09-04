Virüs bulaşma riskini azaltan ‘Güvenli Otobüs’ İzmir’de yola çıktı

Son 10 yılda gerçekleştirdiği toplamı 1,1 milyar TL'ye ulaşan Ar-Ge yatırımlarıyla alternatif yakıtlı araçlar, akıllı şehirler ve güvenli ulaşım sistemleri gibi alanlarda birçok yeniliğe imza atan Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Güvenli Otobüsü ile pandemi döneminde de toplu taşımada fark yaratıyor. Şehir içi toplu taşımacılıkta Covid-19 bulaş tehdidini en aza indirmek için geliştirilen Güvenli Otobüs, İzmir’de 302 No’lu Konak – Otogar hattında ilk kez yola çıktı.

DÜNYADA İLK KEZ DÖRT SİSTEM BİRARADA

Küresel bir sağlık krizinin ötesine geçen Covid-19'un ülkemizde görülmesiyle birlikte Güvenli Otobüs’ün geliştirilmeye başlandığını belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç; "İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde hem vatandaşlarımıza hem de bu zamana kadar büyük bir özveriyle çalışmalarına devam eden otobüs kaptanlarımıza ‘Güvenli Otobüs’ ile daha güvenli bir toplu ulaşım deneyimi sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Şehir içi toplu taşımacılıkta kullanılmak üzere ilk kez Kent Körüklü üzerinde uyguladığımız 4 farklı sistem ile ulaşımdaki tedirginliği ve Covid-19 bulaş tehdidini en aza indirmeyi hedefliyoruz. Dünyada ilk kez bu dört sistemin birarada kullanıldığı bir otobüs şehir içi taşımacılıkta hizmete başladı. ‘Güvenli Otobüs’, kendi kendini dezenfekte edebiliyor; fotokatalitik sistem ile güvenli bir seyahat imkânı sunuyor; binen yolcuların ateşini ölçüp, maske kontrolü yapabiliyor ve yeni nesil sürücü kabini ile sürücüyü bulaş riskine karşı daha fazla koruyor. Güvenli Otobüs, ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi filosunda hizmet vermeye başladı. Bugünden itibaren seri üretim araçlarımızda opsiyonel olarak sunulacak sistemler, talep edilmesi halinde kullanımda olan otobüslere de küçük düzenlemeler sonrasında entegre edilecek” açıklamasını yaptı.

KENDİ KENDİNİ DEZENFEKTE EDİYOR

Otokar, normalleşme sürecindeki ihtiyaçları öngörerek yeni nesil sistemlerle toplu ulaşımdaki çekincelerin önüne geçiyor. Otokar’ın Güvenli Otobüsü’ndeki Otomatik Dezenfektasyon Sistemi sayesinde araç tek tuşla kendi kendini dezenfekte ediyor. Araç kaptanları gerçekleştirdikleri sefer sonrasında, garaja döndüğünde araca eklenen özel bir yazılım sayesinde tek bir tuşla otomatik dezenfektan püskürtme sistemini devreye alabiliyor. Saniyeler içerisinde devreye giren yüksek basınçlı otomatik dezenfektan püskürtme sistemi, aracın iç yüzeyindeki virüs ve bakterileri yok ediyor. Her gün akşam tekrarlanması önerilen işlem sadece 3 dakika sürüyor.

KLİMA ÜNİTELERİNE FOTOKATALİTİK SİSTEM

Yaz aylarına denk gelen pandemi döneminde, klima yolu ile virüsün yayılımının engellenmesi önem kazanıyor. Otokar, ferah bir ulaşım imkânı sunabilmek için Güvenli Otobüs’ün klima ünitelerinde fotokatalitik sisteme yer verdi. Fotokatalitik sistem, havadan taşınabilecek virüs ve bakteri gibi organik molekülleri hidroksillerle parçalayarak, zararsız su buharı ve karbondioksite dönüştürüyor. Bitkilerdeki fotosentez mekanizmasını taklit eden bu sistem klimalara entegre ediliyor. Tungsten trioksitin (TiO3) ışık yardımıyla zararlı organik maddeleri yok ederek onları klima suyu beraberinde su ve karbondioksite çevirip zararsız hale getiriyor. Araç seyir halindeyken 60 dakika içinde virüsleri öldürebilme özelliği bulunan bu sistem, otobüs içindeki havayı sürekli olarak dezenfekte ediyor.