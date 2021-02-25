Virüs avcıları zorlu yolları aşarak aşılama çalışmalarını yapıyor

Kayseri’de sağlık çalışanları, korona virüsle mücadele için ilçe merkezine 73 kilometre uzaklıktaki 10 haneli köyde 8 kişiye aşı yaptı.

Korona virüsle mücadelede sağlık çalışanları zorlu arazi koşulları ve tabiat şartlarına rağmen, virüsle mücadelelerinde büyük kararlılık gösteriyor. Yahyalı ilçe merkezine 73 kilometre uzaklıkta bulunan ve 20 kilometrelik yolu stabilize olan Çubukharmanı köyüne ulaşan Dr. Yusuf Doğan, ebe Sevgi Akbuz ve şoför Metin Yayan aşı çalışması yaptı.

İlçenin en ücra köşesinde bulunan Çubukharmanı köyüne ulaşan sağlıkçılar, 20 haneli köyde 8 kişiye aşı yaptı.