Viral enfeksiyon sayısı hastaneleri doldurdu, profesörler pandemi koşullarında korunmayı önerdi

Tüm bölgede olduğu gibi Diyarbakır’da da havaların soğumasıyla beraber viral enfeksiyon nedeniyle hastaneler doldu taştı, profesörler uyarılarda bulunarak Covid-19 pandemisini işaret ederek kapalı ortamlardan uzak durulmasını ve evde izole edilerek beslenmeye dikkat edilip bol sıvı tüketimini önerdi.

Kış aylarının gelmesiyle mevsimsel geçişler başladı. Soğuk havalarda viral enfeksiyona yakalanan vatandaşlar hastanelere akın ederken Diyarbakır Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Tekin, uyarılarda bulunarak antibiyotikten kaçınılmasını ve evde dinlenmeleri gerektiğini ifade edip, Covid-19 pandemisi izolasyonu gibi maskeli dolaşma ve kapalı ortamlardan uzak durulmasını önerdi.

“Özellikle çocuk kliniklerinde vaka sayısı çok yüksek”

Çocuk kliniklerinde artışın olduğunu belirten Prof. Dr. Tekin, “Özellikle Eylül ve Ekim ayından sonra sonbahar ve kış ayları ile birlikte solunum yolu enfeksiyonları dediğimiz viral enfeksiyon sayılarında ciddi bir artış söz konusu. Bunun çeşitli sebepleri bulunmakta. Havaların soğuması, gece ve gündüz arasındaki ısı farkından dolayı bağışıklık sistemimizde düşüş meydana geliyor. Bununla birlikte solunum yolu enfeksiyonlarında bir artış oluyor. Özellikle çocukları etkileyen solunum yolu enfeksiyonlarında hastalar ateş, boğaz ağrısı, yaygın vücut ağrısı, burun akıntısı şeklinde başvuruda bulunuyor. Nadiren de karın ağrısı ve ishal şikayetiyle de hastalar başvurabiliyor. Daha çok çocuklarda etkili olmakla birlikte erişkinler de aynı semptomlarla karşılaşabiliyor. Covid-19 olarak ta karşımıza çıkmakta fakat geçen yıllar gibi bir tehdit söz konusu değil. Hem kişilerin aşılanması hem de daha önce geçirilmiş olmasının verdiği bağışıklıkla birlikte ciddi ağır bir semptom olarak kendini göstermemektedir. Covid-19 şuanda ciddi bir tehlike olarak karşımıza çıkmamakta akciğer tutumu da şu aşamada görülmediği için daha rahatız ve korkulacak bir seviyede değil. Ama son iki yılda Covid-19 pandemisinde maskenin kullanımı, izolasyon kapalı ortamlarda uzun süre bulunmama gibi etkenlerle birlikte solunum enfeksiyonu nadir görülüyordu. Bu yıl koruyucu tedbirlerin kalkmasıyla birlikte son 2 yıldır karşılaşmadığımızdan kaynaklı bu yıl maalesef gribal enfeksiyonlar daha sık görülmeye başladı. Hastanelerde başvuru sayısında ciddi bir artış var, hem bizde hem de çevre bölge hastanelerine baktığımızda çocuk klinikte yatış oranları çok fazla artmakta. Maalesef sıkıntılı bir süreç yaşamaktayız. Havaların soğumasıyla birlikte önümüzdeki aylarda artmaya devam edecek. Viral etkenler söz konusu olduğu için antibiyotik kullanmamayı öneriyoruz. Daha çok evde dinlenme ve bol sıvı tüketimi özellikle dengeli beslenme bu kişiler için tedavi açısından önemli. Hasta olanların mümkünse evden çıkmamaları kapalı ortamda durmamaları, bulunacaklarsa eğer maske kullanımı ve odaların havalandırılması bu hastalığın azalması açısından önem arz etmekte” dedi.