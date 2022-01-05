ViewSonic’te ÜST DÜZEY ATAMA

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü mezunu olan M. Önder Şengür,, çalışma hayatına 1994 yılında Raks Elektronik A.Ş’ de Bölge Satış Sorumlusu olarak başladı. Ardından sırasıyla Hızlı Sistem Bilişim A.Ş ’de 6 yıl, Mersa Elektronik ve Teknolojik Ürünler Ticareti A.Ş.’ de 4 yıl süreyle Perakende ve Kurumsal Kanallar Satış Müdürlüğü görevlerini yürüttü. M. Önder Şengür,, Multimedya Memory Systems GmbH’de Satış Direktörü olarak çalıştığı 2 yılın ardından, 2012 yılı başında ViewSonic’te Türkiye Satış Müdürü olarak çalışmaya başladı.

M. Önder Şengür,, dünyanın önde gelen görüntü çözümleri üreticisi ViewSonic’te 10 yıl boyunca yürüttüğü Türkiye Satış Müdürlüğü görevinin ardından Ocak 2022 itibariyle, ViewSonic Türkiye Ülke Müdürü olarak atandı.