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Vietnam’da Covid-19’un melez mutasyonu tespit edildi

Vietnam Sağlık Bakanlığı, yeni tip korona virüsün (Covid-19) İngiltere ve Hindistan mutasyonlarının özelliklerine sahip melez mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık 29.05.2021, 22:00
Vietnam’da Covid-19’un melez mutasyonu tespit edildi

Vietnam Sağlık Bakanlığı, yeni tip korona virüsün (Covid-19) İngiltere ve Hindistan mutasyonlarının özelliklerine sahip melez mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

Dünya genelinde korona virüs (Covid-19) salgını etkisini sürdürürken, Vietnam’da virüsün İngiltere ve Hindistan mutasyonlarının özelliklerine sahip melez (hibrit) mutasyonunun tespit edildiği duyuruldu. Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long tarafından yapılan açıklamada, bazı korona hastalarında yeni bir melez mutasyon görüldüğü belirtilerek, melez mutasyonun İngiltere ve Hindistan mutasyonlarının ikisini birden barındırdığının belirlendiği kaydedildi. Söz konusu melez mutasyonun özellikle hava yoluyla daha hızlı bulaştığını belirten Long, diğer mutasyonlara göre daha hızlı çoğaldığını da söyledi.

Yeni melez mutasyonlu vakaların sayısı henüz açıklanmazken, yetkililer melez mutasyonun ülkede yayılması tehlikesine karşı harekete geçti. Ülke genelinde yeni kısıtlamalar uygulanmasına karar verildi. Yeni kısıtlamalar kapsamında, ticari faaliyetlere sınır getirilirken, ülkenin çeşitli bölgelerinde kafe, restoran ve kuaför gibi işletmeler kapatıldı.

Öte yandan salgının başlangıcından bu yana 6 bin 713 vaka kaydedilen ülkede 43 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
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