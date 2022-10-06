Veysel Eroğlu müjdeyi verdi, hastane açılıyor

Zonguldak’a ziyaret ve incelemeler için gelen Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, yakın zamanda yeni tamamlanan hastanenin hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, bir dizi ziyaret ve incelemeler için Zonguldak’a geldi. Eroğlu’nu Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı karşıladı. Anı defterini imzalayan Eroğlu, ardından Valilik makamında ağırlandı. Eroğlu, yaptığı konuşmada, "Valimiz Zonguldak sizinle beraber gelişecek. Filyos Vadi projesi var BAKAB projesi. Türkiye’yi dünyaya açacak bir proje. Zonguldak çok daha büyüyecek. Üretim ve ihracat üstü olacak. Türkiye’de çok önemli bir merkez olacak. Hastanelerden sorumlu bakan yardımcısını aramıştım. O da beni aradı. Valim dedim problem var mı? Hastane inşaatında geçici kabulü bir an önce yapsınlar taşınalım deyince onu söyledik. Tamam dedi, valimizin talimatı yerine gelecek dedi. İnşallah yakında göreceksiniz ekipte buradaymış. Bu müjdeyi verelim. Simultane gelişti” dedi.

Vali Mustafa Tutulmaz ise, “Şimdi arkadaşlar Sağlık Bakanlığı yetkilileri burada incelemelerini yaptı. Tespitlerini yaptı. Zaman içerisinde sıkıntılar olabilir. Taşınmaya yönelik bir sıkıntılar yok. Bunun içinde ön kabul gerekiyor. Ön kabulün bizim olan ön kabulü bitti. Bakanlıktan teknik ekipten inceleyecekler. 3 gün içinde olur 4 gün içinde olur onaylanacak. Onaylandıktan ilk Cuma da taşınmaya başlayacağız” dedi.

Programın sonunda Veysel Eroğlu, Vali Tutulmaz’a günün anısına kendi yazmış olduğu kitabını hediye etti. Vali Tutulmaz ise Eroğlu’na, madenci heykeli hediye etti.