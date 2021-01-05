Verem hastalığında ilaç tedavisi çok önemli

Dahiliye Uzm. Dr. Fatma Cömert, "Halk arasında verem hastalığı olarak bilinen tüberküloz, tedavisinde verilen ilaçların düzenli içilmesi çok önem taşır. İlaçlar eksik ya da düzensiz kullanılırsa hastalık iyileşmez, tedavisi güçleşebilir" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Dâhiliye Uzm. Dr. Fatma Cömert, “Verem Eğitim ve Propaganda Haftası” dolayısıyla toplumun hastalık hakkında bilinçlenmesi tanı ve tedavisi ile ilgili bilgi sahibi olması açısından açıklamalarda bulundu. 1947 yılında kutlanmaya başlanan “Verem Eğitim ve Propaganda Haftası”, her yıl ocak ayının ilk haftasında kutlandığını belirten Uzm. Dr. Fatma Cömert, "Verem Haftası’ndaki amaç, kamuoyunun bilgilendirilmesi, toplumun verem (tüberküloz) hastalığı ve hastalıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesidir. Tüberküloz, halk arasında Verem Hastalığı olarak da bilinen bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Tüberküloz halen dünya genelinde ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Tüberküloz basili hava yolu ile bulaşır. Basilin kaynağı, tedavi görmemiş veya düzenli tedavi görmeyen aktif akciğer ve gırtlak tüberkülozu olan hastalardır" diye konuştu.

“Tedavide ilaç faktörü”

Hastalığın bulaşma ve tedavi yöntemleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Fatma Cömert, “Hasta insanlardan öksürme ve hapşırma ile ortama yayılan mikrobun solunum yolu ile alınması sonucu bulaşır. Tedavi ile basil sayısı çok kısa sürede azalır. Hastaların çoğunda ortalama 2-3 haftada bulaştırıcılık yok olur. 15 günden uzun süren öksürük şikayeti, yüksek ateş, gece terlemesi, şiddetli göğüs ağrısı, iştahsızlık, hızlı kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk, İlerleyen dönemlerde kanlı balgam görülmesi gibi belirtilerle ortaya çıkar. Tüberküloz tedavisinde verilen ilaçların düzenli içilmesi çok önemlidir. Tedavide ilaçlar eksik ya da düzensiz kullanılırsa hastalık iyileşmez, tedavi durumu güçleşir. Mutlaka uzman doktor tarafından takip edilmesi gereken bir hastalıktır" ifadelerini kullandı.