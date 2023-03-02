Vera Clinic yöneticisinden Matt Hancock yorumu: ’’İngiltere eski Sağlık Bakanı, Türk doktorlarına güvendi’’

Türkiye, sağlık turizminde zirvedeki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor. Her yıl ortalama 500 bin hasta, tedavi olmak için Türkiye’ye geliyor. En çok rağbet gören tedaviler listesinin başında da “saç ekimi” yer alıyor. Saç ektirmek için Türk doktorlarını tercih edenler arasına çok dikkat çekici bir isim de yer alıyor; İngiltere eski Sağlık Bakanı Matt Hancock.

İngiltere’nin eski Sağlık Bakanı Matt Hancock, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da alışveriş yaparken görüntülendi. Çok geçmeden Hancock’un Türkiye’ye saç ekimi için geldiği ortaya çıktı. Eski Sağlık Bakanı’nın tedavi için Türkiye’yi tercih etmesi, dünya basınında dikkat çekici bir haber olarak yer aldı.

Türkiye’nin önde gelen saç ekim merkezlerinden İstanbul-Ataşehir’deki Vera Clinic’in Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Sipahi, konuyla ilgili “Türkiye, saç ekiminde dünyada ilk sıralarda yer alan bir ülke. İngiltere’nin eski Sağlık Bakanı’nın da saç ekimi için Türk doktorlarının uzmanlığına güvenmiş olması, bu alandaki konumumuzun ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi” yorumunu yaptı.

Her yıl ortalama 500 bin hastanın tedavi olmak için Türkiye’ye geldiğini ve bu sayının büyük bir bölümünü de saç ekimi yaptırmak isteyenlerin oluşturduğunu dile getiren Kazım Sipahi, “Vera Clinic, sağlık turistlerinin en çok tercih ettiği kliniklerden biri. 2013’te kapılarını açan kliniğimiz, 10 yıl içinde 80’den fazla ülkeden turiste sağlık hizmeti verdi. Yaklaşık 25 bin hastayı tedavi ettik. Türkiye’nin saç ekiminde tercih edilen bir ülke olmasına sunduğumuz katkıyla gurur duyuyoruz” diye konuştu.